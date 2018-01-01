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بتاريــخ : 27 يناير 2018 / 02:23 مثير..فتوى رسمية: الحريك إلى أوروبا حرام شرعا | مجتمع
مثير..فتوى رسمية: الحريك إلى أوروبا حرام شرعا
أثار المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر، ضجة واسعة بعد أن أصدر فتوى جديدة حرم من خلالها الهجرة غير الشرعية، وهي الفتوى التي أيدتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أمس الخميس، وذلك عقب تنامي ظاهرة

''شوف تيفي''

 أثار المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر، ضجة واسعة بعد أن أصدر فتوى جديدة حرم من خلالها الهجرة غير الشرعية، وهي الفتوى التي أيدتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أمس الخميس، وذلك عقب تنامي ظاهرة هجرة الشباب الجزائريين بطريقة سرية إلى أوروبا في الآونة الأخيرة.

 وحسب موقع ''العربية.نت'' فقد وافق وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، فتوى المجلس الإسلامي الأعلى والتي أكد بأن أن الهجرة غير الشرعية حرام شرعا.

 وأوضح الموقع المذكور بأن الوزير الجزائري، قال: ''المجلس الإسلامي الأعلى، وهو أعلى سلطة إفتاء في الجزائر، قد أفتى بتحريم هذه الظاهرة''، مشددا على ضرورة عدم الاكتفاء بتحريم الظاهرة فقط، وإنما اللجوء إلى توعية الشباب بأهمية الاعتماد على النفس والاستفادة من المساعدات والآليات التي تمنحها الدولة لهم، داعيا في الوقت نفسه الأئمة إلى تقديم دروس توعوية للشباب الراغبين في ''الحريك''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وزير الشؤون الدينية الجزائر الحريك أوروبا

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