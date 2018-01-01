 أحكام تتراوح بين سنة وخمس سنوات حبسا نافذا في حق 13 متهما توبعوا من أجل قضايا تتعلق بالإرهاب ﻿
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أحكام تتراوح بين سنة وخمس سنوات حبسا نافذا في حق 13 متهما توبعوا من أجل قضايا تتعلق بالإرهاب

بتاريــخ : 27 يناير 2018 / 02:08 أحكام تتراوح بين سنة وخمس سنوات حبسا نافذا في حق 13 متهما توبعوا من أجل قضايا تتعلق بالإرهاب | حوادث و حقوق
أحكام تتراوح بين سنة وخمس سنوات حبسا نافذا في حق 13 متهما توبعوا من أجل قضايا تتعلق بالإرهاب
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا أمس الخميس، أحكاما تراوحت بين سنة وخمس سنوات حبسا نافذا في حق 13 متهما توبعوا في ملفات منفصلة من أجل قضايا

''شوف تيفي''+'' و م ع''

 أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا أمس الخميس، أحكاما تراوحت بين سنة وخمس سنوات حبسا نافذا في حق 13 متهما توبعوا في ملفات منفصلة من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب.

وهكذا قضت المحكمة بخمس سنوات حبسا نافذا في حق متهمين اثنين بعد مؤاخذتهما من أجل ''تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاشادة بتنظيم إرهابي ،ومحاولة الالتحاق بتنظيم متطرف''.

وكانت السلطات السورية قد سلمت لنظيرتها المغربية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء في شتنبر 2017 أحد المتهمين الذي كان قد التحق بإحدى معسكرات تنظيم ''داعش ''المتطرف.

وقضت المحكمة في ملفات منفصلة بأربع سنوات حبسا نافذا في حق متهم واحد ، وبثلاث سنوات نافذة في حق أربعة متهمين فيما قضت في ملف توبع فيه متهمان اثنان بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما بعد أن تم ترحيل أحدهم من قبل السلطات التركية إلى المغرب ''لارتباطه المحتمل مع أشخاص ينشطون في تنظيمات إرهابية'' .

كما أصدرت المحكمة حكما بالحبس سنة نافذة في حق متهم كان يتابع في حالة سراح مؤقت وبسنة نافذة وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم في حق متهم آخر بعد مؤاخذة الجميع بتهم ''الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية وبتنظيم إرهابي، ومحاولة الالتحاق بتنظيم ''داعش'' في سوريا والعراق''.

 

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