هذا هو مصير أخطر عصابة بالبيضاء ﻿

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، أمس الخميس، خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف عمليات السرقة

''شوف تيفي''

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، أمس الخميس، خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف عمليات السرقة الموصوفة وإخفاء أشياء متحصلة من جناية.

وحسب المعطيات التي توصلت بها ''شوف تيفي'' من مصدر أمني فقد كانت عناصر الشرطة القضائية قد تمكنت من تفكيك هذه الشبكة الإجرامية بعدما أوقفت ثلاثة من أعضائها، وهم من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك بعد تورطهم في ارتكاب عملية سرقة من داخل محل لبيع التبغ، حيث تم العثور بحوزتهم على كمية كبيرة من المسروقات، وهي عبارة عن 1630 علبة سجائر من مختلف الأنواع، و916 بطاقة شحن خاصة بشرائح الهاتف الجوال.

وأكد المصدر ذاته أن إجراءات البحث المنجزة، أوضحت أن المشتبه فيهم ارتكبوا عدة سرقات مماثلة من داخل دكاكين ومحلات تجارية، كما قاموا بسرقات أخرى استهدفت الأسلاك النحاسية الخاصة بالبنية التحتية لشبكة المواصلات بكل من ضواحي الدار البيضاء ومدينة سطات، مشيرا بأن عناصر الشرطة القضائية، أوقفت على ذمة نفس القضية شخصان آخران، يشتبه في تورطهما في اقتناء وإخفاء جزء من المسروقات، حيث مكنت إجراءات التفتيش من العثور في محل مملوك لأحدهما على 400 كيلوغرام من الأسلاك النحاسية المسروقة.