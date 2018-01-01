 هذا هو مصير أخطر عصابة بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطيير بالفيديو..سرقة محل في حي المحاميد بمراكش من طرف عصابة بالاسلحة البيضاء‎ | حوادث و حقوق

خطيير بالفيديو..سرقة محل في حي المحاميد بمراكش من طرف عصابة بالاسلحة البيضاء‎

تعويم الدرهم ..هاشنو غيربح المغرب وهاشنو غادي يخسر | مجتمع

تعويم الدرهم ..هاشنو غيربح المغرب وهاشنو غادي يخسر

مثير..فتوى رسمية: الحريك إلى أوروبا حرام شرعا | مجتمع

مثير..فتوى رسمية: الحريك إلى أوروبا حرام شرعا

وفاة مواطن أجنبي بقلب مراكش تستنفر الأمن وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

وفاة مواطن أجنبي بقلب مراكش تستنفر الأمن وها أشنو وقع

أحكام تتراوح بين سنة وخمس سنوات حبسا نافذا في حق 13 متهما توبعوا من أجل قضايا تتعلق بالإرهاب | حوادث و حقوق

أحكام تتراوح بين سنة وخمس سنوات حبسا نافذا في حق 13 متهما توبعوا من أجل قضايا تتعلق بالإرهاب

طاكسي كبير يلعب يمينا وشمالا وسط الطريق ليمنع حافلة النقل الحضري من المرور بمدينة القنيطرة‎ | مجتمع

طاكسي كبير يلعب يمينا وشمالا وسط الطريق ليمنع حافلة النقل الحضري من المرور بمدينة القنيطرة‎

هذا هو مصير أخطر عصابة بالبيضاء | مجتمع

هذا هو مصير أخطر عصابة بالبيضاء

وأخيرا..باي باي زبالة مريكان نواحي البيضاء | مجتمع

وأخيرا..''باي باي'' زبالة مريكان'' نواحي البيضاء

هـــام للمغاربة..ارتفاع قيمة الدرهم بعد تحريره وهاشحال الثمن ديالو فالسوق | اقتصاد

هـــام للمغاربة..ارتفاع قيمة الدرهم بعد تحريره وهاشحال الثمن ديالو فالسوق

إلى الوزراء الجدد.. تعينتو.. ونوضو تخدمو

هذا هو مصير أخطر عصابة بالبيضاء

بتاريــخ : 27 يناير 2018 / 01:56 هذا هو مصير أخطر عصابة بالبيضاء | مجتمع
هذا هو مصير أخطر عصابة بالبيضاء
أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، أمس الخميس، خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف عمليات السرقة

''شوف تيفي''

 أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، أمس الخميس، خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف عمليات السرقة الموصوفة وإخفاء أشياء متحصلة من جناية.

 وحسب المعطيات التي توصلت بها ''شوف تيفي'' من مصدر أمني فقد كانت عناصر الشرطة القضائية قد تمكنت من تفكيك هذه الشبكة الإجرامية بعدما أوقفت ثلاثة من أعضائها، وهم من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك بعد تورطهم في ارتكاب عملية سرقة من داخل محل لبيع التبغ، حيث تم العثور بحوزتهم على كمية كبيرة من المسروقات، وهي عبارة عن 1630 علبة سجائر من مختلف الأنواع، و916 بطاقة شحن خاصة بشرائح الهاتف الجوال.

 وأكد المصدر ذاته أن إجراءات البحث المنجزة، أوضحت أن المشتبه فيهم ارتكبوا عدة سرقات مماثلة من داخل دكاكين ومحلات تجارية، كما قاموا بسرقات أخرى استهدفت الأسلاك النحاسية الخاصة بالبنية التحتية لشبكة المواصلات بكل من ضواحي الدار البيضاء ومدينة سطات، مشيرا بأن عناصر الشرطة القضائية، أوقفت على ذمة نفس القضية شخصان آخران، يشتبه في تورطهما في اقتناء وإخفاء جزء من المسروقات، حيث مكنت إجراءات التفتيش من العثور في محل مملوك لأحدهما على 400 كيلوغرام من الأسلاك النحاسية المسروقة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي عين الشق عصابة الأسلاك النحاسية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

تعويم الدرهم ..هاشنو غيربح المغرب وهاشنو غادي يخسر | مجتمع

تعويم الدرهم ..هاشنو غيربح المغرب وهاشنو غادي يخسر

مثير..فتوى رسمية: الحريك إلى أوروبا حرام شرعا | مجتمع

مثير..فتوى رسمية: الحريك إلى أوروبا حرام شرعا

طاكسي كبير يلعب يمينا وشمالا وسط الطريق ليمنع حافلة النقل الحضري من المرور بمدينة القنيطرة‎ | مجتمع

طاكسي كبير يلعب يمينا وشمالا وسط الطريق ليمنع حافلة النقل الحضري من المرور بمدينة القنيطرة‎

وأخيرا..باي باي زبالة مريكان نواحي البيضاء | مجتمع

وأخيرا..''باي باي'' زبالة مريكان'' نواحي البيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..هذه أسباب تأجيل محاكمة الزفزافي و رفاقه و هذا ما وقع في الجلسة بسبب عرض فيديو حراك الريف | خارج البلاطو
منذ 3 ساعات

بالفيديو..هذه أسباب تأجيل محاكمة الزفزافي و رفاقه و هذا ما وقع في الجلسة بسبب عرض فيديو حراك الريف

حوار مثير..في قلب منزل المغربي منشد الشارقة..كنقرا الصحافة وها علاش شاركت فمسابقة الإنشاد و الطوموبيل الفاخرة اللي ربحت بْعتها تْما عاد جيت | خارج البلاطو

حوار مثير..في قلب منزل المغربي منشد الشارقة..كنقرا الصحافة وها علاش شاركت فمسابقة الإنشاد و الطوموبيل الفاخرة اللي ربحت بْعتها تْما عاد جيت

جد مؤثر..في قلب منزل الشاب اللي مات فرموك بعدما كان طالع فالباطو باش يحرك فمليلية..شوفو صدمة العائلة..ولدنا كان بغا يبني مستقبلو | حالة خاصة

جد مؤثر..في قلب منزل الشاب اللي مات فرموك بعدما كان طالع فالباطو باش يحرك فمليلية..شوفو صدمة العائلة..ولدنا كان بغا يبني مستقبلو

بالفيديو..بكل وحشية..خال يغتصف ابنة أخته القاصر فواد زم و الأب يُــفجر حقائق صــادمة | خارج البلاطو

بالفيديو..بكل وحشية..خال يغتصف ابنة أخته القاصر فواد زم و الأب يُــفجر حقائق صــادمة

﻿

آخر المستجدات

خطيير بالفيديو..سرقة محل في حي المحاميد بمراكش من طرف عصابة بالاسلحة البيضاء‎ | حوادث و حقوق
منذ 11 دقيقة

خطيير بالفيديو..سرقة محل في حي المحاميد بمراكش من طرف عصابة بالاسلحة البيضاء‎

تعويم الدرهم ..هاشنو غيربح المغرب وهاشنو غادي يخسر | مجتمع

تعويم الدرهم ..هاشنو غيربح المغرب وهاشنو غادي يخسر

مثير..فتوى رسمية: الحريك إلى أوروبا حرام شرعا | مجتمع

مثير..فتوى رسمية: الحريك إلى أوروبا حرام شرعا

وفاة مواطن أجنبي بقلب مراكش تستنفر الأمن وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

وفاة مواطن أجنبي بقلب مراكش تستنفر الأمن وها أشنو وقع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.