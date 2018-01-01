مثير وحصري: النيبت مُتهــم بالتزوير ﻿

اتهم الدولي السابق يوسف روسي زميله في أسود الأطلس نور الدين النيبت ب''التزوير'' في قضية رئاسة جمعية اللاعبين الدوليين السابقيين.

شوف تيفي:

اتهم الدولي السابق يوسف روسي زميله في أسود الأطلس نور الدين النيبت ب''التزوير'' في قضية رئاسة جمعية اللاعبين الدوليين السابقيين.

وكشف روسي في تصريح حصري ل'' شوف تيفي'' أنه وضع شكاية بعدما اتضح له أن النيبت استولى على الجمعية التي كان يرأسها، مبرزا أنه تفاجأ بإبعاده عن رئاسة الجمعية المذكورة دون علمه.

وأضاف روسي:'' مفهمت والو..أنا الرئيس الشرعي للجمعية وجامعة الكرة سبق لها أن حضرت الجمع العام وزكتني رئيسا..اليوم تفاجأت بأن نور الدين النيبت اصبح رئيسا وعضوا في الجامعة بإسم الجمعية دون علمي..هادشي مغديش نسكت عليه''.

وأوضح روسي أنه سيعقد ندوة صحفية لفضح هذه الخروقات مشددا على أنه سيسلك جميع الطرق القانونية لإسترجاع حقه''.