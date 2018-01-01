وأخيرا..''باي باي'' زبالة مريكان'' نواحي البيضاء ﻿

أعلن خالد سفير، والي جهة الدار البيضاء، عن إغلاق مكب النفايات المتواجد بمنطقة مديونة ضواحي العاصمة الاقتصادية والمعروف بـ ''مزبلة مريكان''، وذلك عقب عقده لاجتماع مع الجمعية العامة لحماية البيئة.

''شوف تيفي''

أعلن خالد سفير، والي جهة الدار البيضاء، عن إغلاق مكب النفايات المتواجد بمنطقة مديونة ضواحي العاصمة الاقتصادية والمعروف بـ ''مزبلة مريكان''، وذلك عقب عقده لاجتماع مع الجمعية العامة لحماية البيئة.

وأكد خالد سفير بأن إغلاق مكب النفايات مديونة، سيتم في دجنبر من سنة الحالية، نظرا لمعاناة الساكنة القريبة منه بسبب الروائح المنبعثة خلال تفريغ النفايات، خاصة أن هذه الساكنة طالبت السلطات المحلية سنة 2014 بإيجاد حلول تنهي هذه المعاناة.

وأشار كذلك خالد سفير خلال الاجتماع عن وجود خطة تهدف إلى تخزين النفايات في مكب جديد تصل مساحته لحوالي 35 هكتار.

تجدر الإشارة إلى أن سنة 2022، ستعرف إنشاء محطتين لمعالجة النفايات بمدينتي المحمدية وبرشيد بقيمة تصل لحوالي مليار درهم.