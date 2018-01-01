هـــام للمغاربة..ارتفاع قيمة الدرهم بعد تحريره وهاشحال الثمن ديالو فالسوق ﻿

أفاد بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية، بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,42 في المائة مقابل الدولار، وانخفض بنسبة 0,28 في المائة مقابل الأورو، وذلك خلال الأسبوع الثاني من دخول إصلاح نظام الصرف

''شـوف تيفي''+(و.م.ع)

أفاد بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية، بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,42 في المائة مقابل الدولار، وانخفض بنسبة 0,28 في المائة مقابل الأورو، وذلك خلال الأسبوع الثاني من دخول إصلاح نظام الصرف حيز التنفيذ.

وأبرز البنك المركزي، أنه قام، خلال الفترة الممتدة ما بين 18 إلى 24 يناير 2018، بثلاث عمليات بيع للعملات بمبلغ إجمالي هم 6 ملايين دولار، بمعدل متوسط بقيمة 9,2189 درهم.

وأشارت المؤشرات الأسبوعية للبنك إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 240.9 مليار درهم في 19 يناير، مسجلا بذلك انخفاضا نسبته 0.2 في المائة مقارنة مع الأسبوع الماضي. وعلى أساس سنوي، سجلت هذه الاحتياطيات انكماشا بنسبة 3,2 في المائة.

وبخصوص التدخلات في السوق النقدي، أشار بنك المغرب إلى أنه ضخ ما مجموعه 36 مليار درهم، على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض.

وأكد المصدر ذاته أنه، وباحتساب مبلغ 3,4 مليار درهم المخصصة في إطار دعم وتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يصل المبلغ الإجمالي للتدخلات إلى 39,4 مليار درهم، مضيفا أن المعدل البنكي استقر في نسبة 2,25 في المائة، في حين تراجع حجم المبادلات من 5,6 إلى 5,3 مليار درهم.

وذكر البنك المركزي بأنه ضخ مبلغ 40 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، بناء على طلب العروض ليوم 24 يناير (تحديد تاريخ الاستحقاق 25 يناير 2018).

وفي ما يتعلق بالمناقصات المسجلة خلال هذا الأسبوع، أشار البنك إلى أن الخزينة احتفظت بمبلغ 2 مليار درهم من مبلغ مقترح قدره 8,1 ملايير درهم، موضحا أن الاكتتابات همت سندات تغطي 52 أسبوعا بسعر فائدة بلغ 2,41 في المائة وسنتين بسعر فائدة 2,60 في المائة.

وأضاف بهذا الخصوص، أنه من المرتقب أن يصل المبلغ الجاري لسندات الخزينة في 31 يناير، إلى 525,6 مليار درهم، بزيادة قدرها 0,7 في المائة مقارنة بمتم سنة 2017، وذلك بالنظر إلى التسديدات بمبلغ 103 ملايين درهم خلال الأسبوع المقبل.

وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر ''مازي'' سجل خلال هذا الأسبوع ارتفاعا بنسبة 0,6 في المائة ليصل بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى 4,9 في المائة، في حين استقر حجم المبادلات في مبلغ 576,5 مليون درهم بعد 1,6 مليار، أنجزت 92 في المائة منها في السوق المركزي. وفي نفس المنحى، استقر متوسط المبلغ اليومي للمبادلات في السوق المركزي عند 105,9 مليون درهم خلال الأسبوع المنصرم.