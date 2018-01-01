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جريمة وهمية تطيح ببرلماني وطبيب ودركي

بتاريــخ : 27 يناير 2018 / 01:04 جريمة وهمية تطيح ببرلماني وطبيب ودركي | بوليتيك
جريمة وهمية تطيح ببرلماني وطبيب ودركي
يجري المركز القضائي للدرك الملكي التابع لسرية درك المحمدية، مجموعة من الأبحاث مع البرلماني ''س.ت'' بدائرة المحمدية عن حزب الحركة الشعبية، رفقة طبيب بإحدى المصحات الخاصة بالبيضاء،

''شوف تيفي''

يجري المركز القضائي للدرك الملكي التابع لسرية درك المحمدية، مجموعة من الأبحاث مع البرلماني ''س.ت'' بدائرة المحمدية عن حزب الحركة الشعبية، رفقة طبيب بإحدى المصحات الخاصة بالبيضاء، وثمانية مستشارين من جماعة الشلالات، بناء على تعليمات من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، إثر شكاية تقدم بها النائب الأول الحالي لرئيس جماعة الشلالات.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليومي السبت والأحد، فإن مصادرها العليمة، أكدت على أن النيابة العامة أمرت بالبحث مع المتهمين من أجل تهم التبليغ عن جريمة وهمية وإهانة السلطات العامة عبر الإدلاء بشهادة كاذبة وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة.

وفي تفاصيل القضية، حسب الشكاية الموضوعة لدى النيابة العامة الثلاثاء الماضي، فإن الوقائع تعود إلى 8 دجنبر 2015، عندما انعقدت دورة استثنائية بمقر جماعة الشلالات، وبعد مناقشة مجموعة من النقط المدرجة في الدورة، وقع خلاف بين بعض المستشارين مما اضطر الرئيس إلى رفع الجلسة، وأثناء ذلك ادعت المستشارة ''ه.د'' أن المشتكى به وهو النائب الثاني للرئيس اعتدى عليها مما تسبب لها في كسور وجروح، وتبعا لذلك قامت المستشارة برفع شكاية إلى النيابة العامة، مرفقة بلائحة أسماء مجموعة من المستشارين شهودا، لتتم إحالة الملف إلى المحكمة التي قضت في حق المشتكي بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ بعد أن تابعته من أجل الاعتداء بالضرب والجرح والسب والقذف.

وأضافت الشكاية أنه بعد مرور سنتين على الواقعة، توجهت المستشارة إلى المشتكى به وطالبته بالصفح والغفران معترفة له بأن القضية التي توبع من أجلها ليست سوى سيناريو محبوك من طرف البرلماني والمستشارين الشهود من أجل إبعاد المشتكى به من رئاسة الجماعة، التي آلت نتيجتها إلى ابن البرلماني، مدلية له بإشهاد مصحح الإمضاء تشير فيه إلى أنها دعيت من قبل البرلماني إلى منزله رفقة مستشارة أخرى، وطلب من إحداهما لعب دور الضحية للوصول إلى مبتغاه.

وزادت في إقرارها أن البرلماني أعد سيناريو الوقائع الوهمية كما حدد شخصياته الكاملة ''الضحية والشهود وطبيب لإنجاز الشهادات الطبية تفيد الإصابة بجروح وكسور''، ومن أجل اتقان الدور أكثر لم يكتف الطبيب بإنجاز الشهادة الطبية التي تحدد العجز، بل عمد إلى وضع الجبس على رجل المستشارة التي تقمصت دور الضحية رغم عد تعرضها لأي مكروه.

وأكدت المستشارة كذلك أن كل الكدمات التي كانت بجسدها يوم سقوطها، كانت بسبب استعمالها نبتة يطلق عليها باللسان العامي ''العصام'' والتي تترك لونا شبيها بلون أثار الكدمات.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تايفي الشلالات برلماني طبيب رئيس الجماعة مستشارة

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