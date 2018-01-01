الأهلي المصري ينفي رغبته ضم اللاعب الرجاوي بدر بانون ﻿

أكد عدلي القيعي، المشرف على التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، عدم دخول الفريق المصري في مفاوضات مع مسؤولي فريق الرجاء الرياضي، بخصوص ضم بدر بانون خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

''شوف تيفي'' : عبدالغفور ضرار

أكد عدلي القيعي، المشرف على التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، عدم دخول الفريق المصري في مفاوضات مع مسؤولي فريق الرجاء الرياضي، بخصوص ضم بدر بانون خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال المشرف على التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، في تصريح مع قناة ''الأهلي'' أن نادي

القرن يتوفر على عدد من اللاعيبن الأجانب، ولن يضم أي لاعب أجنبي خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويذكر أن تقارير إخبارية، كانت قد أكدت اهتمام الأهلي المصري بضم المدافع الرجاوي، حيث تم عرض 600ألف دولار، بالاضافة إلى عرض الترجي التونسي مليون دولار من أجل الظفر بخدمات بانون الذي يخوض منافسات كأس افريقيا للمحليين، المقامة حاليا بالمغرب.