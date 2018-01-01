حكيمي يرد على منتقديه برسالة مؤثرة ﻿

وجه أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، والممارس رفقة فريق ريال مدريد، قبل قليل، رسالة قوية لمنتقديه عبر صفحته الرسمية انستغرام بعد إقصاء فريقه من ربع نهائي كأس الملك أمام فريق ليغانيس.

شوف سبور : رشيد محمودي

وجه أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، والممارس رفقة فريق ريال مدريد، قبل قليل، رسالة قوية لمنتقديه عبر صفحته الرسمية انستغرام بعد إقصاء فريقه من ربع نهائي كأس الملك أمام فريق ليغانيس.

ونشر حكيمي صورته خلال إحدى الحصص التدريبية معبرا عن حبه لكرة القدم واستمراره في تقديم أفضل ما لديه رفقة فريقه الملكي بتدوينة مؤثرة لقيت إعجابا كبيرا من محبيه الأوفياء.

وقال حكيمي خلال تدوينة له عبر حسابه الرسمي انستغرام: العمل بجدية وحب كرة القدم يجعلك تقدم كل ما لديك لتطور نفسك.. سأواصل قتالي يوما بعد يوم''.

وتلقى حكيمي العديد من الانتقادات من طرف الجماهير والصحافة الاسبانية مباشرة بعد إقصاء فريقه أمام نادي ليغانيس برسم

إياب ربع نهائي كأس الملك.