بنشرقي يطمح إلى تكرار تجربة بصير و البهجة مع الهلال السعودي ﻿

عبر أشرف بنشرقي لاعب الوداد البيضاوي لكرة القدم، عن رغبته في تحقيق الألقاب رفقة فريقه الجديد الهلال السعودي، مؤكدا أنه بعد تحقيق لقب دوري أبطال افريقيا مع الوداد، يسعى لحصد لقب آسيوي مع فريق

" شوف سبور"

عبر أشرف بنشرقي لاعب الوداد البيضاوي لكرة القدم، عن رغبته في تحقيق الألقاب رفقة فريقه الجديد الهلال السعودي، مؤكدا أنه بعد تحقيق لقب دوري أبطال افريقيا مع الوداد، يسعى لحصد لقب آسيوي مع فريق الهلال.

وأكد بنشرقي خلال الحصة التدريبية للمنتخب المحلي يومه الجمعة، أنه يطمح إلى تكرار التجربة الناجحة للثنائي المغربي، أحمد البهجة وصلاح الدين بصير رفقة فريقه الجديد،بعد تحقيقهما نجاحات كبيرة مع الهلال ومازال الجميع يتذكر مرورهما في الفريق.

ويخوض بنشرقي رفقة المنتخب المغربي المحلي يوم غد السبت مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين أمام منتخب ناميبيا على أرضية مركب محمد الخامس بداية من الساعة الرابعة والنصف عصرا.