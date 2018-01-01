خاص: منخرطون وداديون يجتمعون ببيت رئيس سابق للوداد لهذا السبب ﻿

أنهى قبل قليل مجموعة من المنخرطين القدامى لنادي الوداد اجتماعا عقدوه ببيت رئيس سابق للفريق الأحمر.

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أنهى قبل قليل مجموعة من المنخرطين القدامى لنادي الوداد اجتماعا عقدوه ببيت رئيس سابق للفريق الأحمر.

وكشف مصدر حضر الإجتماع أن المجتمعون تدارسوا الكيفية التي سيطالبون من خلالها رئيس النادي بفتح الإنخراط في وجه الجميع.

وقال المصدر ذاته، ان المنخرطين القدامى اتفقوا على وضع شيكات انخراطهم داخل النادي بحضور أعوان قضائيين تحسبا لأي اشكال قانوني، مبرزا في السياق نفسه أنهم سيطلبون من رئيس الجامعة فوزي لقجع التدخل في هذا الملف.

ويأتي تحرك المنخرطين الوداديين حسب المصدر نفسه بعدما اتضح لهم ان الناصيري يريد تحويل الوداد إلى شركة دون حضورهم.