 ولاية أمن فاس تدخل على خط تحرير شرطية مرور لمحضر مخالفة في حق سائق سيارة بدعوى عدم احترامه لعلامة '' قف'' ﻿
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ولاية أمن فاس تدخل على خط تحرير شرطية مرور لمحضر مخالفة في حق سائق سيارة بدعوى عدم احترامه لعلامة '' قف''

بتاريــخ : 26 يناير 2018 / 20:13 ولاية أمن فاس تدخل على خط تحرير شرطية مرور لمحضر مخالفة في حق سائق سيارة بدعوى عدم احترامه لعلامة قف | بوليتيك
ولاية أمن فاس تدخل على خط تحرير شرطية مرور لمحضر مخالفة في حق سائق سيارة بدعوى عدم احترامه لعلامة '' قف''
تجاوبت ولاية أمن فاس بسرعة مع شريط فيديو منشور على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، يوثق لتحرير شرطية مرور لمحضر مخالفة في حق سائق سيارة بدعوى عدم احترامه لعلامة ''قف''.

''شوف تيفي''

 تجاوبت ولاية أمن فاس بسرعة مع شريط فيديو منشور على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، يوثق لتحرير شرطية مرور لمحضر مخالفة في حق سائق سيارة بدعوى عدم احترامه لعلامة ''قف''.

 وأكدت ولاية أمن فاس، بأن مصالح الأمن بالمدينة عملت على سحب المخالفة المرورية المسجلة، بعدما تبين لها بأن السائق استوقف سيارته عند علامة التشوير التي توجد قبل تقاطع الطريق، وأن شرطية المرور لم تتمكن من معاينة ذلك، بسبب عدم وضوح الرؤية الناجمة عن وجود غطاء بلاستيكي لمحل عمومي (باش) فوق الرصيف المحاذي لعلامة '' قف''.

 وأوضح مصدر أمني، بأن مصالح ولاية أمن فاس راسلت السلطات المحلية والهيئات المنتخبة، مباشرة بعد هذه النازلة، بغرض إعادة النظر في وضعية علامة التشوير (علامة قف)، على أساس تقديم مكانها بعض الشيء في اتجاه تقاطع الطريق، لضمان الرؤية السليمة للسائقين وعناصر المراقبة المرورية، فضلا عن ضمان خلو الرصيف المقابل لعلامة التشوير من أية أغطية حاجبة للرؤية.

 وأضاف نفس المصدر، بأن المصلحة الإدارية بولاية أمن فاس فتحت كذلك بحثا إداريا في النازلة، وذلك للتحقق من مدى التزام عناصر دورية المرور بالضوابط المهنية والقانونية المعتمدة في مجال السير والسلامة الطرقية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي فاس المصلحة الإدارية السلطات علامة التشوير

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