فضيحة صـــادمة ..ممرضة كتصور مريض في مستشفى الأمراض العقلية كيمارس العادة السرية حكرات عليه وشبعات فيه معيور ﻿

تفاجأ العديد من مستخدمي تطبيق ''واتساب'' بالمغرب، يومه الجمعة، بتداول مقطع فيديو جد صادم، يظهر قيام ممرضة وزميلتها بإهانة مريض داخل مستشفى للأمراض العقلية عقب ضبطه وهو يمارس العادة السرية.

"شوف تيفي"

تفاجأ العديد من مستخدمي تطبيق "واتساب" بالمغرب، يومه الجمعة، بتداول مقطع فيديو جد صادم، يظهر قيام ممرضة وزميلتها بإهانة مريض داخل مستشفى للأمراض العقلية عقب ضبطه وهو يمارس العادة السرية.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة و49 ثانية، مريضا داخل مستشفى للأمراض العقلية وهو مستلق على سرير بسبب عجزه عن الحركة، ونظرا لمرضه العقلي وعدم درايته بما يحيط به، شرع في "الاستمناء"، ما دفع بممرضة إلى الاستهزاء به ونعته بعبارات قبيحة ومهينة، في حين تكفلت على ما يبدو زميلة لها بتوثيق ما يقع بواسطة عدسة هاتفها النقال.

وفور تداول هذا الفيديو الصادم، تفاعل مستخدو تطبيق "الواتساب"، حيث طالب الجميع المصالح الأمنية وأيضا وزارة الصحة، بفتح تحقيق فوري ومستعجل، من أجل الكشف عن هوية الممرضة وزميلتها، معبرين في الوقت نفسه عن غضبهم الشديد واستيائهم من الطريقة الاستفزازية والمهينة التي حطت من كرامة "المريض العقلي".

ونظرا لمضمون الفيديو الصادم، فإن "شوف تيفي" تتجنب نشره إلى جانب المادة الإخبارية احتراما لقرائها.