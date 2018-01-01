عاجل..نايضة وسط جلسة محاكمة معتقلي الريف وهاشنو وقع منين تعرض فيديو ديال هروب ناصر الزفزافي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستنئاف بمدينة الدار البيضاء، أن القاضي على الطرشي، قرر قبل قليل من يومه الجمعة، رفع أشغال الجلسة الخاصة بمتابعة ناصر الزفزافي ورفاقه، بسبب وقوع مشادات كلامية

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من موفدها إلى محكمة الاستنئاف بمدينة الدار البيضاء، أن القاضي على الطرشي، قرر قبل قليل من يومه الجمعة، رفع أشغال الجلسة الخاصة بمتابعة ناصر الزفزافي ورفاقه، بسبب وقوع مشادات كلامية حادة بين هيئة الدفاع عن المعتقلين وهيئة الدفاع عن الطرف المدني.

وأوضح الموفد بأن وقوع المشادات الحادة، جاء خلال مثول المعتقل "جواد زيان"، حيث واجهته المحكمة بمقطع فيديو، ظهر خلاله إلى جانب ناصر الزفزافي بسطح منزله قبل فراره، مشيرا إلى أن المعتقل صرح بأن الشعارات التي رفعت بالفيديو كانت ضد من تسبب في وفاة محسن فكري وليس ضد الدولة المغربية، وأكد بأن المعتقلين ليسوا انفصاليين.

وأشار الموفد إلى أن المعتقل المذكور، صرح كذلك بأنه بريء من تهمة العنف ضد الشرطة ، قائلا إن غرباء تورطوا في هذه الأحداث، ما جعل المحامي محمد الحسيني كروط المدافع عن الطرف المدني يعبر عن استغرابه من هذا التصريح، قائلا للمعتقل: " كيفاش هما غرباء وواقفين في جنبك؟".

وأكد الموفد أن تدخل المحامي محمد الحسيني كروط لم يرق المحامي محمد أخناج المنتمي لهيئة الدافع عن المعتقلين، ما تسبب في وقوع مشادات كلامية حادة بين جميع المحاميين، ليقوم القاضي بعد تدخل النيابة العامة برفع الجلسة.