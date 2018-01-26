موقع أمريكي شهير: المغرب احتل الرتبة الأولى مغاربيا والجزائر في الرتبة الأخيرة+صور ﻿

كشف موقع ''usnews'' الأمريكي الشهير المختص في تصنيف ''أفضل البلدان في العالم''، أن ''المغرب'' يعد أفضل دولة في ''المغرب العربي''، وأكد على أن الجزائر تتذيل قائمة التصنيف، حيث احتلت الرتبة الأخيرة بعد المغرب

"شوف تيفي"

كشف موقع "usnews" الأمريكي الشهير المختص في تصنيف "أفضل البلدان في العالم"، أن "المغرب" يعد أفضل دولة في "المغرب العربي"، وأكد على أن الجزائر تتذيل قائمة التصنيف، حيث احتلت الرتبة الأخيرة بعد المغرب وتونس...

وأعلن الموقع الأمريكي عن تصنيفه الجديد الخاص بسنة 2018 والذي يتم الإعلان عنه استنادا إلى مجموعة من المعايير، من بينها التأثير الثقافي وريادة الأعمال والتراث وجودة الحياة، حيث أكد على أن المغرب يعد أفضل دول المغرب العربي، تليه دولة تونس وأخيرا الجزائر.

وأكد الموقع المذكور بأن المغرب جاء في المركز الأول مغاربيا والسابع والأربعين عالميا في التصنيف الذي ضم 80 دولة، مبرزا بأن الجزائر، احتلت الرتبة الأخيرة عالميا حيث احتلت الرتبة 80 ، وجاءت خلف العديد من دول العالم كأنغولا وصربيا وإيران.

وأوضح "usnews" بأن المغرب بلد مسلم في غرب شمال أفريقيا، سواحله تطل على كل من المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، ويتوفر على مزيج فريد من التأثيرات الثقافية العربية والأمازيغية والأفريقية والأوروبية".