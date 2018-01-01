فضيحة..ملتحي مغربي دار الشوهة في الفايسبوك..حصلوه كيهضر مع فتاة محجبة بإيحاءات جنسية ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، مقطع فيديو جد صادم وفاضح، ظهر خلاله شاب ملتح وهو يقوم بإيحاءات جنسية خلال حديث بتقنية الفيديو مع فتاة، بالإضافة إلى تلفظه بعبارات

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، مقطع فيديو جد صادم وفاضح، ظهر خلاله شاب ملتح وهو يقوم بإيحاءات جنسية خلال حديث بتقنية الفيديو مع فتاة، بالإضافة إلى تلفظه بعبارات جنسية خادشة بالحياء.

وظهر هذا "الملتحي" بالفيديو بوجه مكشوف وهو يعبر عن إعجابه بفتاة تبادلت معه أطراف الحديث قبل أن يكشف لها بأنه يرغب في ممارسة الجنس معها نظرا لجمالها.

واستغرب آلاف النشطاء من مضمون هذا الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن صدمتهم من محتواه ، مؤكدين بأن هذا الشخص وأمثاله الذي يمكن وصفهم بـ "المنافقين"، يقوم بوضع "اللحية" وادعاء "التوبة" لإبعاد الشبهة والقيام بأمور مخلة بالحياء.