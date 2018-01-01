النقابة الوطنية للصحافة المغربية تستنكر التعسفات التي طالت الصحافيين أثناء محاكمتهم وهذه هي التفاصيل ﻿

تابعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بانشغال أطوار محاكمة الصحافيين الزملاء محمد أحداد، عبد الحق بلشكر، عبد الإلاه سخير وكوثر زكي التي عقدت أولى جلساتها صباح أمس الخميس بالمحكمة الابتدائية

شوف تيفي

تابعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بانشغال أطوار محاكمة الصحافيين الزملاء محمد أحداد، عبد الحق بلشكر، عبد الإلاه سخير وكوثر زكي التي عقدت أولى جلساتها صباح أمس الخميس بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وأطرت بمسؤولية الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها للتنديد بهذه المحاكمة.

وسجلت النقابة من خلال بلاغ لها توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، باستياء عميق الخروقات التي استهلت بها هذه المحاكمة خصوصا فيما يتعلق باحترام مبدأ علانية الجلسة وتستنكر في هذا الصدد التعسفات التي طالت عددا من الصحافيين، الذين منعوا من دخول المحكمة، وبالتالي متابعة أطوار الجلسة وبعض منهم عوملوا بسوء وإهانة.

وساند الزملاء الصحافيين عدد من رجال المحاماة، حيث تقدمت النقابة بالشكر والامتنان لهم، بعدما استجابوا لطلب النقابة من خلال التنصيب للدفاع على الزملاء، كما تشد بحرارة على أيادي الزملاء الصحافيين الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية.

وإذ جددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تضامنها المطلق مع الزملاء الصحافيين المتابعين فإنها تطالب من جديد بوقف وإلغاء هذه المحاكمة التي تستهدف حرية التعبير والصحافة وحق المواطن في المعلومة.