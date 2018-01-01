مجموعات الماغانا توجه خطابا قويا للجماهير الرجاوية بخصوص الوقفة الإحتجاجية ﻿

وجهت مجموعات ''الماغانا'' المساندة لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، الدعوة لكافة الجماهير البيضاوية للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم غد السبت بداية من الساعة الواحدة زوالا أمام ملعب

شوف سبور : رشيد محمودي

وجهت مجموعات "الماغانا" المساندة لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، الدعوة لكافة الجماهير البيضاوية للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم غد السبت بداية من الساعة الواحدة زوالا أمام ملعب الوازيس للمطالبة برحيل سعيد حسبان رئيس الرجاء البيضاوي.

وأكدت الفصائل الرجاوية في بلاغ عممته عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على ضرورة حضور كافة مكونات النادي، من أجل التنديد و شجب كل الخروقات التي يمارسها الرئيس المنبوذ و حلفه، المشكل من وبعض المنخرطين الخونة.

وحسب ذات البلاغ :" فالوقفة وقفة نضال ومقاومة من الشعب الرجاوي ضد الرئيس، ونذكر أن الهدف الحالي هو تنحي الطفيلي الذي عاث في قلعتنا الخضراء فسادا، ويطمع في المزيد من التجذر بسلوكاته المشينة و الخادشة لصورة فريق من طينة الرجاء العالمي.