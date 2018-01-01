بلاغ عاجل من الديوان الملكي: هذا ما قام به الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالبيضاء ﻿

ترأس الملك محمد السادس،يومه الجمعة بالقصر الملكي بالدار البيضاء جلسة عمل خصصت لبحث وضعية تقدم تنفيذ الوكالة المغربية للطاقات المستدامة (مازن) لبرامج تنمية الطاقات المتجددة بالمملكة وكذا لتقييم

"شوف تيفي"+"و م ع"

ترأس الملك محمد السادس،يومه الجمعة بالقصر الملكي بالدار البيضاء جلسة عمل خصصت لبحث وضعية تقدم تنفيذ الوكالة المغربية للطاقات المستدامة (مازن) لبرامج تنمية الطاقات المتجددة بالمملكة وكذا لتقييم مختلف مراحل إنجازها.

وحسب بلاغ للديوان الملكي فإن هذه الجلسة، تندرج في إطار المتابعة المنتظمة من قبل الملك لمختلف مراحل تنزيل الاستراتيجية الطاقية الوطنية وتلك المتعلقة بالطاقات المتجددة على الخصوص.

وخلال جلسة العمل هذه ، قدم رئيس الوكالة المغربية للطاقات المستدامة مصطفى الباكوري حصيلة الانجازات إلى غاية نهاية 2017 وكذا مختلف المشاريع المبرمجة برسم الفترة 2018 - 2020 والتي من شأنها أن تمكن من تجسيد الهدف المتوخى برفع طاقات الإنتاج المتجدد إلى 42 في المائة في أفق 2020، المرحلة الانتقالية لبلوغ المستوى الذي حدده الملك في نسبة 52 بالمائة سنة 2030.

وشمل التقديم أيضا تدابير تسريع تنفيذ مبادرات التنسيق بين فاعلي الترسانة المؤسساتية الطاقية الوطنية بعد استكمال إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي.

واطلع الملك على الانعكاسات السوسيو اقتصادية الإيجابية للقطاع، خصوصا في مجال الاستثمارات، وتوفير تكوينات مؤهلة، وخلق فرص الشغل ونقل التكنولوجيا وتنمية مناطق تمركز مشاريع الطاقات المتجددة.

كما خصصت نقطة لاستعراض تقدم تفعيل الاستراتيجية الدولية للوكالة المغربية للطاقات المستدامة (مازن)، وتطورها في إفريقيا بوجه خاص.

وفي ختام جلسة العمل هاته، أعطى الملك تعليماته السامية للمؤسسات المشكلة للنظام البيئي للطاقات المتجددة، قصد تسريع عملية تنزيل الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال من أجل توطيد المكانة الرائدة للمملكة على الصعيد القاري والجهوي وجعل الطاقات المتجددة رافعة حقيقية للتعاون جنوب -جنوب ولتنمية بلدان إفريقيا جنوب الصحراء التي تتوفر على رصيد طاقي متجدد أكيد.

حضر جلسة العمل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وفؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي مستشارا الملك، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرا ورئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقات المستدامة مصطفى الباكوري والمدير العام بالوكالة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي".