أمرابط يرفض عرض فريق انجليزي ﻿

رفض نور الدين أمرابط لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم والممارس رفقة فريق ليغانيس عرض نادي واتفورد الإنجليزي للفوز بخدماته في الميركاتو الشتوي الجاري، علما أن عقد إعارة اللاعب إلى الفريق الإسباني

" شوف سبور "

رفض نور الدين أمرابط لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم والممارس رفقة فريق ليغانيس عرض نادي واتفورد الإنجليزي للفوز بخدماته في الميركاتو الشتوي الجاري، علما أن عقد إعارة اللاعب إلى الفريق الإسباني لن ينتهي سوى مع نهاية الموسم.

وكشفت تقارير صحفية، أن خافي غارسيا مدرب الفريق الإنجليزي، طلب جلب الأسد المغربي مباشرة بعد إشرافه على واتفورد، معبرا عن إعجابه للأداء الذي يقدمه مع فريقه الإسباني.

وحسب ذات المصادر، فقد قرر أمرابط الإستمرار في صفوف فريقه الإسباني الحالي، مُستبعدا فكرة العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الميركاتو الشتوي الجاري.