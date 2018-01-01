هذا هو عدد الفرق في البطولة الاحترافية القريبة من التحول إلى شركات.. وها شنو غادي يوقع للفريق اللي مغاديش يتحول ﻿

كشف رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع أن 13 فريقا من البطولة الاحترافية أصبحوا على مقربة من الانتهاء من الإجراءات الإدارية والمالية التي تخول لهم الانتقال إلى خلق شركة رياضية.

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كشف رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع أن 13 فريقا من البطولة الاحترافية أصبحوا على مقربة من الانتهاء من الإجراءات الإدارية والمالية التي تخول لهم الانتقال إلى خلق شركة رياضية.

وأوضح لقجع أنه لم يعد هناك أي اعتبار لما كان يوصف في السابق بموازين القوى أو الأندية القوية، حسب جريدة "الاتحاد الاشتراكي" الصادرة اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن النادي القوي هو من يلتزم بالحكامة الجيدة واحترام القانون.

وأضاف المتحدث للمصادر ذاته أن الجامعة لن تتهاون مع أي فريق، وستسير في طريق خلق الشركات الرياضية حتى لو اقتضى الأمر اللعب في بطولة الموسم القادم بفريقين فقط، موضحا أن الفريق الذي لن يتحول إلى شركة ستتم معاقبته بإسقاطه للقسم الأدنى.