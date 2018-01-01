 هام لمستخدمي الواتساب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطيير بالفيديو..سرقة محل في حي المحاميد بمراكش من طرف عصابة بالاسلحة البيضاء‎ | حوادث و حقوق

خطيير بالفيديو..سرقة محل في حي المحاميد بمراكش من طرف عصابة بالاسلحة البيضاء‎

تعويم الدرهم ..هاشنو غيربح المغرب وهاشنو غادي يخسر | مجتمع

تعويم الدرهم ..هاشنو غيربح المغرب وهاشنو غادي يخسر

مثير..فتوى رسمية: الحريك إلى أوروبا حرام شرعا | مجتمع

مثير..فتوى رسمية: الحريك إلى أوروبا حرام شرعا

وفاة مواطن أجنبي بقلب مراكش تستنفر الأمن وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

وفاة مواطن أجنبي بقلب مراكش تستنفر الأمن وها أشنو وقع

أحكام تتراوح بين سنة وخمس سنوات حبسا نافذا في حق 13 متهما توبعوا من أجل قضايا تتعلق بالإرهاب | حوادث و حقوق

أحكام تتراوح بين سنة وخمس سنوات حبسا نافذا في حق 13 متهما توبعوا من أجل قضايا تتعلق بالإرهاب

طاكسي كبير يلعب يمينا وشمالا وسط الطريق ليمنع حافلة النقل الحضري من المرور بمدينة القنيطرة‎ | مجتمع

طاكسي كبير يلعب يمينا وشمالا وسط الطريق ليمنع حافلة النقل الحضري من المرور بمدينة القنيطرة‎

هذا هو مصير أخطر عصابة بالبيضاء | مجتمع

هذا هو مصير أخطر عصابة بالبيضاء

وأخيرا..باي باي زبالة مريكان نواحي البيضاء | مجتمع

وأخيرا..''باي باي'' زبالة مريكان'' نواحي البيضاء

هـــام للمغاربة..ارتفاع قيمة الدرهم بعد تحريره وهاشحال الثمن ديالو فالسوق | اقتصاد

هـــام للمغاربة..ارتفاع قيمة الدرهم بعد تحريره وهاشحال الثمن ديالو فالسوق

إلى الوزراء الجدد.. تعينتو.. ونوضو تخدمو

هام لمستخدمي الواتساب

بتاريــخ : 26 يناير 2018 / 17:10 هام لمستخدمي الواتساب | نت 2.0
هام لمستخدمي الواتساب
أعلن تطبيق واتساب عن تخطيطه لتزويد مستخدميه بخدمة التخلص من الإشعارات والتنبيهات المزعجة وغير الهامة عبر خطوات بسيطة سيتبعونها على هواتفهم الذكية.

"شوف تيفي"

أعلن تطبيق واتساب عن تخطيطه لتزويد مستخدميه بخدمة التخلص من الإشعارات والتنبيهات المزعجة وغير الهامة عبر خطوات بسيطة سيتبعونها على هواتفهم الذكية.

وحسب ما كشفت عنه بعض التقارير الإعلامية يومه الجمعة، فإن تطبيق المحادثات "واتساب" سيضع طريقة بسيطة جدا لقطع الطريق على التنبيهات العشوائية، التي يتلقاها المستخدمون، وذلك عبر تصنيف تلك التنبيهات بحسب اهتمام كل مستخدم.

 وأكدت المصادر ذاتها أن التغير الجديد سيعمل وفق ما يسمي "قناة التنبيهات" أو Notification channel، وسيتيح لكل مستخدم فرز الرسائل الواردة على تطبيق واتساب وفق 10 فئات، مشيرة إلى أن التغيرات ستمكن المستخدمين من تصنيف رسائلهم والتنبيهات وفق اهتماماتهم وأولوياتهم، إذ ستحتوي تلك الاهتمامات على إعدادات خاصة بها.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي واتساب التقارير الإعلامية التنبيهات الذكية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

شركات ضخمة.... غوغل و فيسبوك و أبل و أمازون تصرف مبالغ ضخمة لأجل الإعلانات عبر الإنترنت | نت 2.0

شركات ضخمة.... ''غوغل'' و ''فيسبوك'' و ''أبل'' و ''أمازون'' تصرف مبالغ ضخمة لأجل الإعلانات عبر الإنترنت

خاصية جديدة في انتظار مستخدمي السناب شات | نت 2.0

خاصية جديدة في انتظار مستخدمي السناب شات

على خطى الواتساب.. إنستغرام يقدم ميزة جديدة | نت 2.0

على خطى الواتساب.. إنستغرام يقدم ميزة جديدة

واتساب يطلق خدمة جديدة.. تعرف عليها | نت 2.0

واتساب يطلق خدمة جديدة.. تعرف عليها

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..هذه أسباب تأجيل محاكمة الزفزافي و رفاقه و هذا ما وقع في الجلسة بسبب عرض فيديو حراك الريف | خارج البلاطو
منذ 3 ساعات

بالفيديو..هذه أسباب تأجيل محاكمة الزفزافي و رفاقه و هذا ما وقع في الجلسة بسبب عرض فيديو حراك الريف

حوار مثير..في قلب منزل المغربي منشد الشارقة..كنقرا الصحافة وها علاش شاركت فمسابقة الإنشاد و الطوموبيل الفاخرة اللي ربحت بْعتها تْما عاد جيت | خارج البلاطو

حوار مثير..في قلب منزل المغربي منشد الشارقة..كنقرا الصحافة وها علاش شاركت فمسابقة الإنشاد و الطوموبيل الفاخرة اللي ربحت بْعتها تْما عاد جيت

جد مؤثر..في قلب منزل الشاب اللي مات فرموك بعدما كان طالع فالباطو باش يحرك فمليلية..شوفو صدمة العائلة..ولدنا كان بغا يبني مستقبلو | حالة خاصة

جد مؤثر..في قلب منزل الشاب اللي مات فرموك بعدما كان طالع فالباطو باش يحرك فمليلية..شوفو صدمة العائلة..ولدنا كان بغا يبني مستقبلو

بالفيديو..بكل وحشية..خال يغتصف ابنة أخته القاصر فواد زم و الأب يُــفجر حقائق صــادمة | خارج البلاطو

بالفيديو..بكل وحشية..خال يغتصف ابنة أخته القاصر فواد زم و الأب يُــفجر حقائق صــادمة

﻿

آخر المستجدات

خطيير بالفيديو..سرقة محل في حي المحاميد بمراكش من طرف عصابة بالاسلحة البيضاء‎ | حوادث و حقوق
منذ 17 دقيقة

خطيير بالفيديو..سرقة محل في حي المحاميد بمراكش من طرف عصابة بالاسلحة البيضاء‎

تعويم الدرهم ..هاشنو غيربح المغرب وهاشنو غادي يخسر | مجتمع

تعويم الدرهم ..هاشنو غيربح المغرب وهاشنو غادي يخسر

مثير..فتوى رسمية: الحريك إلى أوروبا حرام شرعا | مجتمع

مثير..فتوى رسمية: الحريك إلى أوروبا حرام شرعا

وفاة مواطن أجنبي بقلب مراكش تستنفر الأمن وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

وفاة مواطن أجنبي بقلب مراكش تستنفر الأمن وها أشنو وقع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.