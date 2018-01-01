هام لمستخدمي الواتساب ﻿

أعلن تطبيق واتساب عن تخطيطه لتزويد مستخدميه بخدمة التخلص من الإشعارات والتنبيهات المزعجة وغير الهامة عبر خطوات بسيطة سيتبعونها على هواتفهم الذكية.

"شوف تيفي"

أعلن تطبيق واتساب عن تخطيطه لتزويد مستخدميه بخدمة التخلص من الإشعارات والتنبيهات المزعجة وغير الهامة عبر خطوات بسيطة سيتبعونها على هواتفهم الذكية.

وحسب ما كشفت عنه بعض التقارير الإعلامية يومه الجمعة، فإن تطبيق المحادثات "واتساب" سيضع طريقة بسيطة جدا لقطع الطريق على التنبيهات العشوائية، التي يتلقاها المستخدمون، وذلك عبر تصنيف تلك التنبيهات بحسب اهتمام كل مستخدم.

وأكدت المصادر ذاتها أن التغير الجديد سيعمل وفق ما يسمي "قناة التنبيهات" أو Notification channel، وسيتيح لكل مستخدم فرز الرسائل الواردة على تطبيق واتساب وفق 10 فئات، مشيرة إلى أن التغيرات ستمكن المستخدمين من تصنيف رسائلهم والتنبيهات وفق اهتماماتهم وأولوياتهم، إذ ستحتوي تلك الاهتمامات على إعدادات خاصة بها.