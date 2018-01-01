عـــاجل: خلافا للمتداول..هذه حقيقة هدم مسجد محمد الخامس بالحسيمة اللي اقتاحمو الزفزافي خلال صلاة الجمعة قبل أشهر ﻿

كشفت السلطات المحلية بعمالة إقليم الحسيمة المشرفة على تتبع تنزيل برنامج الحسيمة - منارة المتوسط، وبتنسيق مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية، يومه الجمعة أن عملية هدم وإعادة بناء وتوسعة مسجد

شــــوف تيفي:

كشفت السلطات المحلية بعمالة إقليم الحسيمة المشرفة على تتبع تنزيل برنامج الحسيمة - منارة المتوسط، وبتنسيق مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية، يومه الجمعة أن عملية هدم وإعادة بناء وتوسعة مسجد محمد الخامس مسطرة ضمن المشاريع التي يشتمل عليها المحور الديني لاتفاقية الحسيمة - منارة المتوسط الموقعة في 17 أكتوبر 2015، حيث أدرج بناء على الخبرة التقنية التي تم إجراءها من طرف مختبرات معتمدة والتي خلصت إلى هشاشة بناية المسجد وخطورتها على سلامة المصلين.

وحسب بلاغ توصلت به "شوف تيفي" قامت السلطات حرصا منها على تمكين المصلين من أداء الشعائر الدينية، وبتنسيق مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية، بتوفير قاعة قريبة من موقع المسجد لإقامة الصلوات الخمس بصفة مؤقتة، إلى حين إنجاز هذا المشروع بمواصفات معمارية عالية الجودة تجعل منه معلمة دينية متميزة بالمدينة.