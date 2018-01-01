 عـــاجل: خلافا للمتداول..هذه حقيقة هدم مسجد محمد الخامس بالحسيمة اللي اقتاحمو الزفزافي خلال صلاة الجمعة قبل أشهر ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطيير بالفيديو..سرقة محل في حي المحاميد بمراكش من طرف عصابة بالاسلحة البيضاء‎ | حوادث و حقوق

خطيير بالفيديو..سرقة محل في حي المحاميد بمراكش من طرف عصابة بالاسلحة البيضاء‎

تعويم الدرهم ..هاشنو غيربح المغرب وهاشنو غادي يخسر | مجتمع

تعويم الدرهم ..هاشنو غيربح المغرب وهاشنو غادي يخسر

مثير..فتوى رسمية: الحريك إلى أوروبا حرام شرعا | مجتمع

مثير..فتوى رسمية: الحريك إلى أوروبا حرام شرعا

وفاة مواطن أجنبي بقلب مراكش تستنفر الأمن وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

وفاة مواطن أجنبي بقلب مراكش تستنفر الأمن وها أشنو وقع

أحكام تتراوح بين سنة وخمس سنوات حبسا نافذا في حق 13 متهما توبعوا من أجل قضايا تتعلق بالإرهاب | حوادث و حقوق

أحكام تتراوح بين سنة وخمس سنوات حبسا نافذا في حق 13 متهما توبعوا من أجل قضايا تتعلق بالإرهاب

طاكسي كبير يلعب يمينا وشمالا وسط الطريق ليمنع حافلة النقل الحضري من المرور بمدينة القنيطرة‎ | مجتمع

طاكسي كبير يلعب يمينا وشمالا وسط الطريق ليمنع حافلة النقل الحضري من المرور بمدينة القنيطرة‎

هذا هو مصير أخطر عصابة بالبيضاء | مجتمع

هذا هو مصير أخطر عصابة بالبيضاء

وأخيرا..باي باي زبالة مريكان نواحي البيضاء | مجتمع

وأخيرا..''باي باي'' زبالة مريكان'' نواحي البيضاء

هـــام للمغاربة..ارتفاع قيمة الدرهم بعد تحريره وهاشحال الثمن ديالو فالسوق | اقتصاد

هـــام للمغاربة..ارتفاع قيمة الدرهم بعد تحريره وهاشحال الثمن ديالو فالسوق

إلى الوزراء الجدد.. تعينتو.. ونوضو تخدمو

عـــاجل: خلافا للمتداول..هذه حقيقة هدم مسجد محمد الخامس بالحسيمة اللي اقتاحمو الزفزافي خلال صلاة الجمعة قبل أشهر

بتاريــخ : 26 يناير 2018 / 17:01 عـــاجل: خلافا للمتداول..هذه حقيقة هدم مسجد محمد الخامس بالحسيمة اللي اقتاحمو الزفزافي خلال صلاة الجمعة قبل أشهر | بوليتيك
عـــاجل: خلافا للمتداول..هذه حقيقة هدم مسجد محمد الخامس بالحسيمة اللي اقتاحمو الزفزافي خلال صلاة الجمعة قبل أشهر
كشفت السلطات المحلية بعمالة إقليم الحسيمة المشرفة على تتبع تنزيل برنامج الحسيمة - منارة المتوسط، وبتنسيق مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية، يومه الجمعة أن عملية هدم وإعادة بناء وتوسعة مسجد

 شــــوف تيفي:

 كشفت السلطات المحلية بعمالة إقليم الحسيمة المشرفة على تتبع تنزيل برنامج الحسيمة - منارة المتوسط، وبتنسيق مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية، يومه الجمعة أن عملية هدم وإعادة بناء وتوسعة مسجد محمد الخامس مسطرة ضمن المشاريع التي يشتمل عليها المحور الديني لاتفاقية الحسيمة - منارة المتوسط الموقعة في 17 أكتوبر 2015، حيث أدرج بناء على الخبرة التقنية التي تم إجراءها من طرف مختبرات معتمدة والتي خلصت إلى هشاشة بناية المسجد وخطورتها على سلامة المصلين.

 وحسب بلاغ توصلت به "شوف تيفي" قامت السلطات حرصا منها على تمكين المصلين من أداء الشعائر الدينية، وبتنسيق مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية، بتوفير قاعة قريبة من موقع المسجد لإقامة الصلوات الخمس بصفة مؤقتة، إلى حين إنجاز هذا المشروع بمواصفات معمارية عالية الجودة تجعل منه معلمة دينية متميزة بالمدينة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب حقيقة هدم مسجد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

جريمة وهمية تطيح ببرلماني وطبيب ودركي | بوليتيك

جريمة وهمية تطيح ببرلماني وطبيب ودركي

عاجل...من جديد تأجيل النظر في ملف الزفزافي ورفاقه..وهذا ما تقرر في حق المتابعين في حالة سراح | بوليتيك

عاجل...من جديد تأجيل النظر في ملف الزفزافي ورفاقه..وهذا ما تقرر في حق المتابعين في حالة سراح

ولاية أمن فاس تدخل على خط تحرير شرطية مرور لمحضر مخالفة في حق سائق سيارة بدعوى عدم احترامه لعلامة قف | بوليتيك

ولاية أمن فاس تدخل على خط تحرير شرطية مرور لمحضر مخالفة في حق سائق سيارة بدعوى عدم احترامه لعلامة '' قف''

بالفيديو..الملك يترأس بالقصر الملكي جلسة عمل بحث وضعية تقدم تنفيذ الوكالة المغربية للطاقات المستدامة لبرامج تنمية الطاقات المتجددة بالمملكة | بوليتيك

بالفيديو..الملك يترأس بالقصر الملكي جلسة عمل بحث وضعية تقدم تنفيذ الوكالة المغربية للطاقات المستدامة لبرامج تنمية الطاقات المتجددة بالمملكة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..هذه أسباب تأجيل محاكمة الزفزافي و رفاقه و هذا ما وقع في الجلسة بسبب عرض فيديو حراك الريف | خارج البلاطو
منذ 3 ساعات

بالفيديو..هذه أسباب تأجيل محاكمة الزفزافي و رفاقه و هذا ما وقع في الجلسة بسبب عرض فيديو حراك الريف

حوار مثير..في قلب منزل المغربي منشد الشارقة..كنقرا الصحافة وها علاش شاركت فمسابقة الإنشاد و الطوموبيل الفاخرة اللي ربحت بْعتها تْما عاد جيت | خارج البلاطو

حوار مثير..في قلب منزل المغربي منشد الشارقة..كنقرا الصحافة وها علاش شاركت فمسابقة الإنشاد و الطوموبيل الفاخرة اللي ربحت بْعتها تْما عاد جيت

جد مؤثر..في قلب منزل الشاب اللي مات فرموك بعدما كان طالع فالباطو باش يحرك فمليلية..شوفو صدمة العائلة..ولدنا كان بغا يبني مستقبلو | حالة خاصة

جد مؤثر..في قلب منزل الشاب اللي مات فرموك بعدما كان طالع فالباطو باش يحرك فمليلية..شوفو صدمة العائلة..ولدنا كان بغا يبني مستقبلو

بالفيديو..بكل وحشية..خال يغتصف ابنة أخته القاصر فواد زم و الأب يُــفجر حقائق صــادمة | خارج البلاطو

بالفيديو..بكل وحشية..خال يغتصف ابنة أخته القاصر فواد زم و الأب يُــفجر حقائق صــادمة

﻿

آخر المستجدات

خطيير بالفيديو..سرقة محل في حي المحاميد بمراكش من طرف عصابة بالاسلحة البيضاء‎ | حوادث و حقوق
منذ 17 دقيقة

خطيير بالفيديو..سرقة محل في حي المحاميد بمراكش من طرف عصابة بالاسلحة البيضاء‎

تعويم الدرهم ..هاشنو غيربح المغرب وهاشنو غادي يخسر | مجتمع

تعويم الدرهم ..هاشنو غيربح المغرب وهاشنو غادي يخسر

مثير..فتوى رسمية: الحريك إلى أوروبا حرام شرعا | مجتمع

مثير..فتوى رسمية: الحريك إلى أوروبا حرام شرعا

وفاة مواطن أجنبي بقلب مراكش تستنفر الأمن وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

وفاة مواطن أجنبي بقلب مراكش تستنفر الأمن وها أشنو وقع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.