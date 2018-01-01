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عاجل وبالفيديو.. رسميا هذه تفاصيل إطلاق سراح أصغر رئيسة جماعة في المغرب و رئيس جماعة فضالات ... وهاكيفاش طلعوا منها بحال الشعرة من العجين

بتاريــخ : 26 يناير 2018 / 16:05 عاجل وبالفيديو.. رسميا هذه تفاصيل إطلاق سراح أصغر رئيسة جماعة في المغرب و رئيس جماعة فضالات ... وهاكيفاش طلعوا منها بحال الشعرة من العجين | مجتمع
عاجل وبالفيديو.. رسميا هذه تفاصيل إطلاق سراح أصغر رئيسة جماعة في المغرب و رئيس جماعة فضالات ... وهاكيفاش طلعوا منها بحال الشعرة من العجين
أفرج قبل قليل من يومه الجمعة على إكرام بوعبيد رئيسة جماعة أولاد علي الطوالع، ومصطفى الملوكي رئيس جماعة فضالات من المحكمة وتم حفظ الملف.

شوف تيفي

أفرج قبل قليل من يومه الجمعة على إكرام بوعبيد رئيسة جماعة أولاد علي الطوالع، ومصطفى الملوكي رئيس جماعة فضالات من المحكمة وتم حفظ الملف.

وقال محامي إكرام بوعبيد أنه قد تم حفظ المسطرة بالإضافة إلى مصطفى ملوكي هو الآخر، نظرا لانعدام الفعل الجرمي في مواجهتهما، وأنه كان هناك توافق بينهما وقد تم تنفيذ مسطرة الصلح.

وأضاف محامي إكرام بوعبيد أنه ليست هناك متابعة، وأن المتضررة الوحيدة كانت هي زوجة مصطفى ملوكي وقد تنازلت له داخل المحكمة، وبالتالي فحفظ الملف سيجعله كأنه لم يكن من قبل، وطوي إلى الأبد.

تجدر الإشارة إلى أن إكرام بوعبيد رئيسة جماعة أولاد علي الطوالع، ومصطفى الملوكي رئيس جماعة فضالات تم إيقافهما أمام عمارة سكنية بالمحمدية أول أمس الأربعاء، ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية قبل أن تقرر المحكمة الابتدائية إطلاق سراحهما وحفظ الملف.

‫شوف تيفي

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إكرام رئيسة جماعة أولادعلي الطوالع

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