نيجيريا تدعم ترشيح المغرب لإستضافة مونديال 2026 ﻿

أبدى سولومون دالونج وزير الشباب و الرياضة النيجري، دعمه الكبير لترشيح المغرب لإستضافة نهائيات كأس العالم 2026.

"شوف تيفي"

أبدى سولومون دالونج وزير الشباب و الرياضة النيجري، دعمه الكبير لترشيح المغرب لإستضافة نهائيات كأس العالم 2026.

واعتبر سولومون دالونج، أن ترشيح المغرب لإستضافة نهائيات كأس العالم 2026، هو ترشيح لإفريقيا التي لم تنظم كأس العالم إلا مرة واحدة منذ 100 سنة.

وأضاف الوزير النيجيري أن المغرب يتوفر مؤهلات جيدة في كافة القطاعات، وهو قادر على إعطاء صورة إيجابية

للعالم وتعزيز ريادته على المستوى الكروي، مشيرا أن المغرب معروف بـ"استقراره وحفاوته وازدهاره".

يذكر أن المغرب ينافس ملف ترشيح كل من المكسيك و أمريكا و كندا لتنظيم المونديال لسنة والتي قدمت ملفا مشتركا.2026