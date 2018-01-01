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حصري.. ها كيفاش خرجات أصغر رئيس جماعة وعشيقها من المحكمة بعد إطلاق سراحهما

بتاريــخ : 26 يناير 2018 / 15:07 حصري.. ها كيفاش خرجات أصغر رئيس جماعة وعشيقها من المحكمة بعد إطلاق سراحهما | مجتمع
حصري.. ها كيفاش خرجات أصغر رئيس جماعة وعشيقها من المحكمة بعد إطلاق سراحهما
تفاجأ جميع المتواجدين أمام بوابة المحكمة الابتدائية بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، قبل قليل من يومه الجمعة، بعدم خروج إكرام بوعبيد ومصطفى الملوكي من البوابة الرئيسية للمحكمة.

"شوف تيفي"

 

تفاجأ جميع المتواجدين أمام بوابة المحكمة الابتدائية بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، قبل قليل من يومه الجمعة، بعدم خروج إكرام بوعبيد ومصطفى الملوكي من البوابة الرئيسية للمحكمة.

وحسب موفدة "شوف تيفي" بعين المكان فإن هناك احتمالا أن تكون إكرام بوعبيد ومصطفى الملوكي، قد غادرا من بوابة أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن إكرام بوعبيد رئيسة جماعة أولاد علي الطوالع، ومصطفى الملوكي رئيس جماعة فضالات تم إيقافهما أمام عمارة سكنية بالمحمدية أول أمس الأربعاء، ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية قبل أن تقرر المحكمة الابتدائية إطلاق سراحهما وحفظ الملف.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المحكمة الابتدائية مصطفى الملوكي الحراسة النظرية

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