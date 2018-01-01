قرعة كأس الملك تكشف عن مباريات حارقة ﻿

أوقعت قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، التي أقيمت اليوم الجمعة عن مواجهة برشلونة لفريق فالنسيا في حين يواجه ليغانيس الذي أقصى ريال مدريد في مباراة صعبة نظيره إشبيلية.



" شوف سبور"



أوقعت قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، التي أقيمت اليوم الجمعة عن مواجهة برشلونة لفريق فالنسيا في حين يواجه ليغانيس الذي أقصى ريال مدريد في مباراة صعبة نظيره إشبيلية.



وسيستقبل الفريق الكاتالوني مباراة الذهاب بملعبه الكامب نو على أن تكون مواجهة الإياب على الميستايا.



بالمقابل يرحل إشبيلية إلى ليغانيس لمواجهة فريقها المحلي على أن يستضيف لقاء الإياب بملعبه في إشبيلية.



وسيواجه الفائزان في المبارتين في النهائي المقرر يوم 21 أبريل المقبل



