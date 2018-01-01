بودريقة وحمدي في مكتب واحد لخلافة حسبان ويتعهدان بإخراج الرجاء من الأزمة ﻿

كشفت مصادر رجاوية، اليوم الجمعة، أن منخرطي الرجاء يتجهون نحو انتخاب كل من محمد بودريقة الرئيس السابق لفريق الرحاء، وعلى حمدي المرشح الاول لرئاسة النادي لخلافة سعيد حسبان.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشفت مصادر رجاوية، اليوم الجمعة، أن منخرطي الرجاء يتجهون نحو انتخاب كل من محمد بودريقة الرئيس السابق لفريق الرحاء، وعلى حمدي المرشح الاول لرئاسة النادي لخلافة سعيد حسبان.

وأفادت ذات المصادر، أن اتحاد بودريقة وحمدي سيسرع في إخراج القلعة الخضراء من الأزمة المالية سيما أن كلاهما عبرا عن رغبتهما في ضخ قيمة مالية مهمة وصرف مسحقات اللاعبين وباقي الموظفين كأول إجراء سيتم اتخاده بعد رحيل سعيد حسبان.

وطالبت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يوم الإثنين الماضي في بلاغ رسمي بإعادة إجراء الجمع العام الذي لم يكتمل وكذا باحترام القوانين المتعارف عليها في الجموع العامة.