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الملك محمد السادس يُعزي أفراد أسرة الوزير السابق أحمد العراقي

بتاريــخ : 26 يناير 2018 / 14:09 الملك محمد السادس يُعزي أفراد أسرة الوزير السابق أحمد العراقي | مجتمع
الملك محمد السادس يُعزي أفراد أسرة الوزير السابق أحمد العراقي
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية إلى أفراد أسرة المرحوم الدكتور أحمد العراقي، الذي وافته المنية أول أمس الأربعاء بمدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية إلى أفراد أسرة المرحوم الدكتور أحمد العراقي، الذي وافته المنية أول أمس الأربعاء بمدينة الدار البيضاء.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة المحزنة، لأفراد أسرة المرحوم، ومن خلالهم لكافة أصدقائه ومحبيه، ولعائلته السياسية، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، مستحضرا، "بكل تقدير، المناقب الحميدة للراحل العزيز، المشهود له بالولاء والإخلاص لثوابت الأمة ومقدساتها، وبالكفاءة والتفاني ونكران الذات في كل ما أنيط به من مهام أكاديمية وحكومية سامية".

ومما جاء في برقية الملك "وإذ نشاطركم مشاعر الحزن في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، فإننا نسأله عز وجل أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزي فقيدكم المبرور خير الجزاء عما أسداه لوطنه من خدمات جليلة، ويتقبله في عداد الصالحين من عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان".

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس الدكتور أحمد العراقي

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