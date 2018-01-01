عاجل.. تشريح جثت ضحايا مجزرة تطوان ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن جثت أربعة ضحايا سقطوا ضحية مجزرة حي بوسافو، تم إخضاعهم للتشريح الطبي، قبل قليل من يومه الجمعة بمستودع الأموات التابع لمستشفى سانية الرمل.

"شوف تيفي":

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن جثت أربعة ضحايا سقطوا ضحية مجزرة حي بوسافو، تم إخضاعهم للتشريح الطبي، قبل قليل من يومه الجمعة بمستودع الأموات التابع لمستشفى سانية الرمل.

وأكد المصدر ذاته أن تشريح الجثة، جاء بأمر من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان وذلك في إطار التحقيق الذي تم فتحه للكشف عن ظروف وملابسات هذه الجريمة البشعة.

تجدر الإشارة إلى أن شابا يدعى "أيوب"، أقدم أمس الخميس، على ذبح والدته وشقيقه وابني شقيقته من الوريد إلى الوريد داخل منزل الأسرة بحي بوسافو، قبل أن يقوم بتسليم نفسه إلى المصالح الأمنية.