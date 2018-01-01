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مثير.. ضربة موجعة للخط الأخضر لمحاربة الرشوة ...المغاربة مابقاوش باغيين يتصلوا ويبلغوا ..

بتاريــخ : 26 يناير 2018 / 13:14 مثير.. ضربة موجعة للخط الأخضر لمحاربة الرشوة ...المغاربة مابقاوش باغيين يتصلوا ويبلغوا .. | مجتمع
مثير.. ضربة موجعة للخط الأخضر لمحاربة الرشوة ...المغاربة مابقاوش باغيين يتصلوا ويبلغوا ..
تراجعت المكالمات الواردة على الخط الأخضر من 6000 يوميا إلى 500 فقط، حسب ما كشف عنه مدير الشؤون الجنائية بالنيابة في وزارة العدل هشام ملاتي، والمشرف على برنامج الخط الأخضر

شوف تيفي

تراجعت المكالمات الواردة على الخط الأخضر من 6000 يوميا إلى 500 فقط، حسب ما كشف عنه مدير الشؤون الجنائية بالنيابة في وزارة العدل هشام ملاتي، والمشرف على برنامج الخط الأخضر، وذلك بعدما لقي هذا الخط ترحيبا كبيرا عندما أعلن إطلاقه في يونيو 2015 وسط حملة إعلامية مكثفة، باعتباره يضمن عدم الكشف عن هوية مستعمليه من المبلغين عن الرشوة، مضيفا أن المبلغون يملكون ضمانة عدم الكشف عن هوياتهم، لكن بعضهم يتراجع عندما يتعلق الأمر بالتقدم بشكوى قضائية.

وتبدو هذه الحصيلة حسب يومية الاتحاد الاستراكي هزيلة بعد 30 شهرا على الشروع في تنفيذ البرنامج، إذ هناك 36 متابعة قضائية فقط انبثقت عن التبليغات، بالاستناد إلى آخر الأرقام الرسمية.

 

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رشوة فساد محاربة قضاء

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