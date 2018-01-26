الليغا تُشبه أمرابط بالأسد وتتجاهل حكيمي ﻿

نوهت الصفحة الرسمية لليغا الإسبانية، بالمستوى التي قدمه نور الدين أمرابط أمام فريق ريال مدريد لكرة القدم، برسم ربع نهائي كأس الملك بعد ضمان مقعده في النصف النهائي في الوقت التي تجاهلت فيه زميله في



" شوف سبور"



نوهت الصفحة الرسمية لليغا الإسبانية، بالمستوى التي قدمه نور الدين أمرابط أمام فريق ريال مدريد لكرة القدم، برسم ربع نهائي كأس الملك بعد ضمان مقعده في النصف النهائي في الوقت التي تجاهلت فيه زميله في المنتخب المغرب أشرف حكيمي.



ووصفت صفحة "الليغا" الإسبانية الدولي المغربي أمربط، بـ "الأسد الكبير"، بعد وصول فريقه ليجانيس إلى دور نصف نهائي كأس الملك الإسباني.



وتمكن فريق ليغانيس من تحقيق الفوز على ريال مدريد، يوم الأربعاء الماضي، بهدفين لواحد، لحساب دور ربع نهائي "كأس الملك".



نوهت الصفحة الرسمية لليغا الإسبانية، بالمستوى التي قدمه نور الدين أمرابط أمام فريق ريال مدريد لكرة القدم، برسم ربع نهائي كأس الملك بعد ضمان مقعده في النصف النهائي في الوقت التي تجاهلت فيه زميله في المنتخب المغرب أشرف حكيمي.ووصفت صفحة "الليغا" الإسبانية الدولي المغربي أمربط، بـ "الأسد الكبير"، بعد وصول فريقه ليجانيس إلى دور نصف نهائي كأس الملك الإسباني.وتمكن فريق ليغانيس من تحقيق الفوز على ريال مدريد، يوم الأربعاء الماضي، بهدفين لواحد، لحساب دور ربع نهائي "كأس الملك".