نيجيريا ترغب في مواجهة ''أسود الأطلس'' استعدادا للمونديال ﻿

أفادت تقارير إخبارية نيجيرية ، أن المنتخب النيجيري لكرة القدم، يرغب في إجراء مواجهة ودية أمام المنتخب المغربي، في شهر يونيو المقبل، بالنمسا، تحضيرا لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

''شوف تيفي'' عبدالغفور ضرار

أفادت تقارير إخبارية نيجيرية ، أن المنتخب النيجيري لكرة القدم، يرغب في إجراء مواجهة ودية أمام المنتخب المغربي، في شهر يونيو المقبل، بالنمسا، تحضيرا لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وأكدت صحيفة ” newtelegraphonline” النيجيرية، أن الاتحاد النيجيري، قد تقدم بطلب إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لأجراء المباراة بالنمسا، حيث سيقيم المنتخب النيجيري معسكره التدريبي استعدادا للمونديال، وذلك بعد إلغاء مباراته الودية أمام المنتخب الشيلي .

ويذكر أن المنتخب المغربي سيجري مباراتين وديتين، الأولى أمام المنتخب الصربي بتاريخ 23 مارس المقبل،بمدينة تورينو الايطالية، و الثانية أمام المنتخب الاوزبكستاني، يوم 27 مارس المقبل ، بمركب محمد الخامس بالدارالبيضاء.