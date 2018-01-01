نيجيريا ترغب في مواجهة ''أسود الأطلس'' استعدادا للمونديال ﻿

''شوف تيفي'' عبدالغفور ضرار
أفادت تقارير إخبارية نيجيرية ، أن المنتخب النيجيري لكرة القدم، يرغب في إجراء مواجهة ودية أمام المنتخب المغربي، في شهر يونيو المقبل، بالنمسا، تحضيرا لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.
وأكدت صحيفة ” newtelegraphonline” النيجيرية، أن الاتحاد النيجيري، قد تقدم بطلب إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لأجراء المباراة بالنمسا، حيث سيقيم المنتخب النيجيري معسكره التدريبي استعدادا للمونديال، وذلك بعد إلغاء مباراته الودية أمام المنتخب الشيلي .
ويذكر أن المنتخب المغربي سيجري مباراتين وديتين، الأولى أمام المنتخب الصربي بتاريخ 23 مارس المقبل،بمدينة تورينو الايطالية، و الثانية أمام المنتخب الاوزبكستاني، يوم 27 مارس المقبل ، بمركب محمد الخامس بالدارالبيضاء.