عاجل.. في هذه اللحظات ..مثول أصغر رئيسة جماعة رفقة عشيقها أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن إكرام بوعبيد رئيسة جماعة أولاد علي الطوالع وعشيقها مصطفى الملوكي رئيس جماعة فضالات، يمثلان في هذه اللحظات من يومه الجمعة، للمرة الثانية أمام وكيل الملك بالمحكمة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن إكرام بوعبيد رئيسة جماعة أولاد علي الطوالع وعشيقها مصطفى الملوكي رئيس جماعة فضالات، يمثلان في هذه اللحظات من يومه الجمعة، للمرة الثانية أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية.

وأكد المصدر ذاته أن محاميين، يحضران مع إكرام بوعبيد رئيسة جماعة أولاد علي الطوالع وعشيقها، مشيرا إلى أن بعض أفراد أسرة زوجة هذا الأخير يتواجدون في هذه اللحظات أمام المحكمة.

تجدر الإشارة إلى أن إكرام بوعبيد وعشيقها، تم ضبطهما من طرف المصالح الأمنية داخل شقة فساد بحي الوفاء بالمحمدية، ليلة أول أمس الثلاثاء.