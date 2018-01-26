في عز الأزمة.. حسبان يغضب الجماهير الرجاوية بسيلفي من الكامب نو ﻿

تناقلت مواقع التواصل الإجتماعي ''فيسبوك''، صور سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، بملعب الكامب نو برسم مباراة إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا التي جمعت فريق برشلونة أمام جاره إسبانيول.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

تناقلت مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، صور سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، بملعب الكامب نو برسم مباراة إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا التي جمعت فريق برشلونة أمام جاره إسبانيول.

وعبرت الجماهير الرجاوية عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن غضبها من لامبالاة الرئيس للوضع المزري الذي يعيشه الفريق بسبب الأزمة المالية حيث ظهر و هو يتابع المباراة مع مجموعة من الوداديين.

وتخلف حسبان عن اجتماعه مع اللاعبين للحديث عن تاريخ صرف مستحقاتهم المادية، دون إخرابهم بسفره المفاجئ الشيء الذي ولد سخطا كبيرا في أوساط اللاعبين.

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة ضمن مقعده في نصف النهائي من منافسات كأس ملك إسبانيا بعد تغلبه على فريق إسبانيول بنتيجة هدفين دون رد.