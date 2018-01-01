برشلونة يسجل الهدف 4000 على ملعب ''كامب نو''‎ ﻿

أدخل الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الاسباني، ناديه التاريخ بتسجيله للهدف رقم 4000 خلال المباريات الرسمية على أرضية ملعب ''كامب نو''، خلال المباراة التي جمعت فريقه بغريمه اللدود إسبانيول

سبور تيفي

أدخل الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الاسباني، ناديه التاريخ بتسجيله للهدف رقم 4000 خلال المباريات الرسمية على أرضية ملعب ''كامب نو''، خلال المباراة التي جمعت فريقه بغريمه اللدود إسبانيول برشلونة برسم دور الـ 8 لكأس ملك إسبانيا.

وشهدت المباراة تحقيق برشلونة للفوز رقم 1150 على ملعبه الذي جرى افتتاحه رسميا في شتنبر1957، وسجل البلوغرانا أهدافه الـ4000 موزعة بواقع 2765 هدفا في الدوري الإسباني، و508 أهداف في مباريات كأس الملك، و663 هدفا في المنافسات الأوروبية المختلفة، بجانب 39 هدفا في مباريات كأس السوبر الإسباني، بالإضافة إلى 25 هدفا في كأس الدوري الإسباني التي لم تستمر سوى 4 سنوات فقط وتوقف عام1986.

يذكر أن برشلونة قد تأهل إلى دور نصف النهائي كأس الملك ، بعد فوزه يوم أمس على إسبانيول بهدفين دون مقابل، وسجل أهداف المباراة كل من لويس سواريز في الدقيقة 9، وليونيل ميسي في الدقيقة 25.