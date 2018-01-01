الوداد يعسكر ببوسكورة استعدادا للشطر الثاني من البطولة الاحترافية ﻿

أكدت مصادر مطلعة، لـ''شوف تيفي''، أن فريق الوداد الرياضي ، بقيادة المدرب الجديد فوزي البنزرتي، سيدخل في معسكر تدريبي مغلق استعدادًا للشطر الثاني من البطولة الاحترافية .

"شوف تيفي" عبدالغفور ضرار

أكدت مصادر مطلعة، لـ"شوف تيفي"، أن فريق الوداد الرياضي ، بقيادة المدرب الجديد فوزي البنزرتي، سيدخل في معسكر تدريبي مغلق استعدادًا للشطر الثاني من البطولة الاحترافية .

وكشفت ذات المصادر، إن الفريق الأحمر، سيجري هذا التجمع التدريبي، في ضواحي بوسكورة في المركز الرياضي "ويلنس"، لمدة 10 أيام، انطلاقًا من يوم غد السبت، من أجل إبعاد اللاعبين عن ضغط مدينة الدار البيضاء ،و سيتخلل هذا المعسكر مباراة ودية أمام إحدى الفرق البطولة الوطنية.

يذكر أن فريق الوداد البيضاوي، كان قد تعاقد مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي خلفا للمدرب الحسين عموتة المقال.