ضغوط كبيرة على الخادمة ضحية التعذيب من أجل التنازل لمشغلتها المعتقلة بسجن عكاشة ﻿

يبذل مقربين من المتهمة بتعذيب خادمتها بالدار البيضاء، التي توجد رهن الإعتقال بسجن عكاشة، جهودا كبيرة من أجمل حمل الضحية وولي أمرها على التنازل عن متابعة مشغلتها، التي قرر قاضي التحقيق إيداعها

شوف تيفي

يبذل مقربين من المتهمة بتعذيب خادمتها بالدار البيضاء، التي توجد رهن الإعتقال بسجن عكاشة، جهودا كبيرة من أجمل حمل الضحية وولي أمرها على التنازل عن متابعة مشغلتها، التي قرر قاضي التحقيق إيداعها السجن.

وأوضحت مصادر مطلعة ليومية المساء أن المساعي جرت مع الضحية قبل أن تدخل إلى غرفة العناية المركزة بعد عمليات متتالية بفعل تدهور حالتها الصحية، نتيجة الإصابات الخطيرة التي تحملها في مناطق متفرقة من جسدها.وأكدت المصادر ذاتها أن الضحية أكدت للنشطاء الحقوقيين الذين يؤازرونها أنها لا تريد التنازل عن حقها في المتابعة ضد الضحية رغم الإغراءات التي قدمت لها.