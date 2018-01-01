بعد نجاح الشان 2018.. ''كان 2019 '' يقترب من المغرب بدل الكاميرون ﻿

وضعت لجنة التفتيش التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم نتائج زيارتها إلى الكامرون أخيرا على طاولة أحمد أحمد رئيس الكاف من أجل الإتخاد المتعين بشأنها قبل الحسم النهائي في البلد المنظم

شوف سبور

وضعت لجنة التفتيش التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم نتائج زيارتها إلى الكامرون أخيرا على طاولة أحمد أحمد رئيس الكاف من أجل الإتخاد المتعين بشأنها قبل الحسم النهائي في البلد المنظم لنهائيات كأس أمم افريقيا 2019.

وكشف مصدر مطلع ليومية الصباح، أن أحمد أحمد سيعقد اجتماعا مع أعضاء من المكتب التنفيذي ومكتب دراسات دولي بالبيضاء في 31 يناير الجاري من أجل مناقشة تقرير لجنة التفتيش والملاحظات المسجلة في انتظار إعطاء مهلة أخيرة للكامرون لتدارك مجموعة من الملاحظات المسجلة.

اللجنة، سجلت ملاحظات سلبية لدى زيارتها إلى دولة الكاميرون بعدما اصطدم خبراؤها بشكايات وإضراب العمال الذين يشرفون على بناء الملعب الكبير كما أحاطوا خبراء اللجنة علما بالمشاكل التي يعانون جراء عدم التوصل بمستحقاتهم المالية.

تجدر الإشارة، إلى أن أحمد أحمد سبق له وأن هدد الكاميرون بسحب تنظيم الكان منه في حال عدم الإستجابة إلى المعايير المطلوبة، كما ينتظر المغرب فرصة الإنقضاض على تنظيم هذا الحدث الكروي في حال سحب التنظيم من الكاميرون.





