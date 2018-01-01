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صـــادم..على قبل الإرث: قطع العضو التناسلي ديال خوه ضواحي القنيطرة+تفاصيل صادمة

بتاريــخ : 26 يناير 2018 / 09:25 صـــادم..على قبل الإرث: قطع العضو التناسلي ديال خوه ضواحي القنيطرة+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
صـــادم..على قبل الإرث: قطع العضو التناسلي ديال خوه ضواحي القنيطرة+تفاصيل صادمة
تقدمت سيدة تنحدر من دوار أولاد زيان بمنطقة أحد أولا جلول بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، أفادت من خلالها بأن شقيقها الأكبر، تورط في قطع الجهاز التناسلي لشقيقهما

''شوف تيفي''

 

تقدمت سيدة تنحدر من دوار أولاد زيان بمنطقة أحد أولا جلول بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، أفادت من خلالها بأن شقيقها الأكبر، تورط في قطع الجهاز التناسلي لشقيقهما الأصغر طمعا في الإرث.

وأوضحت شقيقة الضحية في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' أن شقيقها الأكبر، تورط في قطع الجهاز التناسلي لشقيقهما بطريقة بشعة حتى لا يتمكن من الإنجاب لكي لا يحصل على الإرث. 

وحسب الشكاية التي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منها والتي تقدمت بها ''فاطنة'' مؤخرا، ضد شقيقها الأكبر، تفيد بأن هذا الأخير وحتى يستفيد من الأرض التي تركها والدهم الراحل، قام بإنهاء ''رجولة'' شقيقهم الأصغر من خلال بثر جهازه التناسلي بواسطة سلك.

وأكدت صاحبة الشكاية بأن شقيقها الأكبر قام برمي شقيقها للشارع وأحرق ''العشة'' التي كان يعيش بها، مشيرة إلى أنها تقدمت بشكاية لمصالح الدرك الملكي والتي استمعت لجميع الأطراف.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي القنيطرة الجهاز التناسلي سلك الدرك الملكي

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