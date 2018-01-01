هذا هو مصير شابين تورطا في ترويج الكوكايين ضواحي الناظور ﻿

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن الناظور التابعة لولاية أمن وجدة في إطار إحدى العمليات الأمنية النوعية لمحاربة ظاهرة الاتجار في المخدرات الصلبة من إيقاف شابين من ذوي السوابق العدلية من

''شوف تيفي''

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن الناظور التابعة لولاية أمن وجدة في إطار إحدى العمليات الأمنية النوعية لمحاربة ظاهرة الاتجار في المخدرات الصلبة من إيقاف شابين من ذوي السوابق العدلية من مواليد 1983 و1988 في حالة تلبس بحيازة وترويج مخدر الكوكايين باستعمال ناقلة ذات محرك.

وحسب بلاغ أمني فقد جاء الإيقاف على إثر خطة محكمة لضبط أحد الموقوفين الذي كان يشكل موضوع مذكرات أبحاث من أجل قضيتين مشابهتين من طرف الشرطة القضائية والدرك الملكي بالناظور حين تم رصده ومرافقه بطريق بوعرك على متن سيارة.



وأكد البلاغ بأن عمليات التفتيش التي أجريت في إطار نفس القضية مكنت من حجز 50 غراما من مخدر الكوكايين، ميزان الكتروني، قطعة من مخدر الشيرا، 10 هواتف نقالة، ومبلغ مالي قدره 300 درهما فضلا عن السيارة التي كانا متنها والتي تبين أنها مزورة.

وأشار البلاغ إلى أن الموقوفين تم الاحتفاظ بهما تحت تدابير الحراسة النظرية لذمة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. بينما لا تزال الأبحاث جارية والتحريات متواصلة لأجل تحديد جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه القضية بإيقاف بقية المتورطين في هذا النوع من الإجرام الخاص بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.