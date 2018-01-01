حسبان يعاقب بنحليب ويعتبر الحديث عن المستحقات من الأسرار الداخلية للفريق ﻿

تتجه اللجنة التأديببة التابعة لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، نحو معاقبة المهاجم محمود بنحليب بأمر من الرئيس سعيد حسبان بسبب خرجاته الإعلامية الأخيرة المتعلقة بمستحقاته المالية.

شوف سبور : رشيد محمودي

تتجه اللجنة التأديببة التابعة لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، نحو معاقبة المهاجم محمود بنحليب بأمر من الرئيس سعيد حسبان بسبب خرجاته الإعلامية الأخيرة المتعلقة بمستحقاته المالية.

وكشفت مصادر رجاوية، أن المهاجم بنحليب توصل بمراسلة من اللجنة التأديبية قصد إجراء اجتماع خاص لمعرفة الأسباب والدوافع التي دفعته للحديث عن أسرار الرجاء في إشارة إلى عدم توصله بمستحقاته المالية و التي تعتبر من الأسرار الداخلية للفربيق ويجب تفاديها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأوضحت ذات المصادر، أن عدم توصله براتبه الشهري ومنحة التوقيع مبررات غير مقبولة ليتخلف عن الحصص التدريبية.