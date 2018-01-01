رسميا..هذه هي التفاصيل الكاملة الخاصة بمجزرة تطوان المفجعة ﻿

كما سبق وكشفت عنه ''شوف تيفي'' فقد فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الخميس، وذلك لتحديد ظروف وملابسات إقدام شخص، يبلغ من

''شوف تيفي''

كما سبق وكشفت عنه ''شوف تيفي'' فقد فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الخميس، وذلك لتحديد ظروف وملابسات إقدام شخص، يبلغ من العمر 30 سنة، على تعريض أربعة أشخاص من أفراد أسرته، وهم والدته وشقيقه واثنان من أبناء شقيقته، لطعنات قاتلة بواسطة السلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد قام المشتبه فيه بتعريض الضحايا الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 03 و60 سنة، للضرب والجرح المفضي للموت بواسطة السلاح الأبيض داخل منزل العائلة بحي بوسافو بتطوان، كما عرض أيضا شقيقته لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض، نقلت على إثره للمستشفى حيث لا زالت تخضع للمراقبة الطبية.

وأشار البلاغ إلى أن مصالح الأمن تمكنت من توقيف المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في تنفيذ هذه الجريمة، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة، وذلك لتحديد جميع الظروف والملابسات والخلفيات المحيطة بهذه القضية.