هذا هو جديد الجندي الذي قتل رئيسه + تفاصيل صادمة عن الجريمة ﻿

أصدرت المحكمة العسكرية أمس الأربعاء حكما بالسجن مدى الحياة في حق عسكري بمنطقة ''فم دركة'' بالصحراء، من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بعدما ارتكب جريمة في حق رئيسه في العمل بسبع رصاصات من

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أصدرت المحكمة العسكرية أمس الأربعاء حكما بالسجن مدى الحياة في حق عسكري بمنطقة ''فم دركة'' بالصحراء، من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بعدما ارتكب جريمة في حق رئيسه في العمل بسبع رصاصات من سلاح رشاش وأرداه قتيلا، حسبما كشفت عنه يومية الصباح ليوم غد الجمعة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوف اعترف أثناء مثوله بالجرائم المتابع من أجلها، وباستعماله سلاحه الوظيفي من نوع ''إم 16''، في تصفية الرئيس مضيفا أن الهالك تحرش به جنسيا، ونشبت خلافات انتهت بإطلاق النار عليه، وحينما أمرت المحكمة الموقوف بتفسير سبب الخلافات رد بأن رئيسه قال له ''بغيتك تقضي ليا الغرض'' وهو ما فسره الجاني بالتحرش الجنسي.