أزارو: رونار ماتاصلش بيا ﻿

أكد وليد أزارو هداف فريق الأهلي المصري لكرة القدم، غياب تواصله مع هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي، مشيرا إلى أنه لم تجمعه أي اتصالات مع الناخب الوطني.

شوف سبور

أكد وليد أزارو هداف فريق الأهلي المصري لكرة القدم، غياب تواصله مع هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي، مشيرا إلى أنه لم تجمعه أي اتصالات مع الناخب الوطني.

وقال صاحب عشرة أهداف في الدوري المصري إن قناة التواصل بينه وبين الناخب الوطني منعدمة منذ زمن طويل، في إشارة إلى آخر لقاء جمعه بالمنتخب الوطني برسم الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا أمام منتخب مالي.

وعبر أزارو اللاعب السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي عن رغبته في المشاركة في كأس العالم قائلا : ''هو حلمي الأكبر وأي لاعب يحلم في حمل قميص بلاده واللاعب في أكبر حدث رياضي عالمي وهو المونديال''.