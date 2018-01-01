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تعليمات صارمة لوكلاء الملك وها علاش

بتاريــخ : 26 يناير 2018 / 03:20 تعليمات صارمة لوكلاء الملك وها علاش | بوليتيك
تعليمات صارمة لوكلاء الملك وها علاش
أمر محمد عبد النبوي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، الوكلاء العامين بالمغرب بالعمل على ترشيد إجراء الاعتقال الاحتياطي الذي بلغت نسبته 40% من مجموع عدد المتابعات الجنائية بالمملكة، حسب ما

شوف تيفي

أمر محمد عبد النبوي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، الوكلاء العامين بالمغرب بالعمل على ترشيد إجراء الاعتقال الاحتياطي الذي بلغت نسبته 40% من مجموع عدد المتابعات الجنائية بالمملكة، حسب ما كشفت عنه يومية المساء في عددها الصادر يوم غد الجمعة.

وأكدت اليومية نقلا عن مصادرها أن النيابة العامة تسعى إلى التخفيض من هذه النسبة في أسرع وقت، حتى تنزل إلى عتبة 37%، التي تمثل أحد شروط الاتحاد الأوربي لمنح دعم مالي لقطاع القضاء بالمغرب، تصل قيمته إلى 30 مليون يورو.

وأضافت المصادر ذاتها أن الوكلاء العامين بمختلف أنحاء المملكة خلال الأسبوع الجاري، عكفوا على عقد اجتماعات ماراطونية مع نوابهم لشرح تعليمات ''عبد النباوي''، ومناقشة التدابير العملية لتنزيلها فورا، حيث تركزت أوامر رئيس النيابة العامة وفق مصادر اليومية على ضرورة التشاور مع الوكيل العام مباشرة، قبل اتخاذ قرار المتابعة في حالة اعتقال، سيما في حالة الجنح الضبطية.

 

‫شوف تيفي

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اعتقال النيابة العامة وكيل القضاء

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