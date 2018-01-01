حادثة سير مروعة.. رونج روفر قسمات تراكتور على جوج وها أشنو وقع ﻿

وقعت حادثة سير خطيرة قبل قليل من يومه الخميس، إثر اصطدام بين سيارة من نوع ''رونج روفر'' و''تراكتور''، مما أدى إلى انقلاب الجرار وانقسامه إلى نصفين.

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وقعت حادثة سير خطيرة قبل قليل من يومه الخميس، إثر اصطدام بين سيارة من نوع ''رونج روفر'' و''تراكتور''، مما أدى إلى انقلاب الجرار وانقسامه إلى نصفين.

ووقعت الحادثة على مستوى الطريق الوطنية رقم 6، النقطة الكيلومترية 8 بين جرسيف و تادارت، وخلفت حالات حرجة، حيث أصيب سائق ''التراكتور'' بكسر على مستوى رجله اليمنى، فيما لم تسجل أي إصابات في صفوف ركاب السيارة.

وفور علمها بالحادث تنقلت عناصر الدرك الملكي و رجال الوقاية المدنية إلى عين المكان، للوقوف على الحادث وفتح تحقيق في ملابساته وتم نقل المصابين على الفور لمستشفى جرسيف لتلقي العلاجات.