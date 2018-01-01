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هذا ما قاله سلامي عن مشاركة الحافيظي في ربع نهائي كأس إفريقيا للمحليين أمام ناميبيا

بتاريــخ : 26 يناير 2018 / 02:30 هذا ما قاله سلامي عن مشاركة الحافيظي في ربع نهائي كأس إفريقيا للمحليين أمام ناميبيا | سبور
هذا ما قاله سلامي عن مشاركة الحافيظي في ربع نهائي كأس إفريقيا للمحليين أمام ناميبيا
أكد جمال سلامي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، غياب عبد الإله الحافيظي لاعب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم عن مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين أمام منتخب ناميبيا.

شوف سبور : رشيد محمودي

أكد جمال سلامي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، غياب عبد الإله الحافيظي لاعب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم عن مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين أمام منتخب ناميبيا.

وقال سلامي في حوار حصري لشوف سبور، إن الاستعدادات تمر بشكل جيد تحت إشراف هيرفي رونار مدرب المنتخب الأول الذي لا يتردد في متابعة الحصص التدريبية رفقة فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، موضحا أن باقي اللاعبين يتمتعون بصحة جيدة ويشعرون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الربع ستجرى يوم السبت المقبل على أرضية مركب محمد الخامس بداية من الساعة 16.30 عصرا.

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شوف سبور المغرب المنتخب المغربي جمال سلامي عبد الإله الحافيظي

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