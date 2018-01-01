خطير..عصابة مكونة من شباب وفتيات بيناتهم علاقة غير شرعية زوروا أوراق مالية بوجدة ﻿

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن وجدة في إطار إحدى العمليات الأمنية النوعية أمس الأربعاء، من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في تزوير وترويج أوراق مالية وطنية متكونة من ستة

''شوف تيفي''

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن وجدة في إطار إحدى العمليات الأمنية النوعية أمس الأربعاء، من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في تزوير وترويج أوراق مالية وطنية متكونة من ستة أفراد من ذوي السوابق العدلية تتراوح أعمارهم بين 20 سنة و30 سنة من بينهم فتاتان يشتبه في علاقتهما الجنسية غير الشرعية مع شابين منهم.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت '' شوف تيفي'' بنسخة منه فإن عمليات التفتيش التي أجريت في إطار نفس القضية مكنت من حجز طابعة إلكترونية وجهت إلى المختبر الوطني لأجل الخبرة ومبالغ مالية من العملة الوطنية وهواتف نقالة، فضلا عن أوراق مالية مزورة من فئة 100 و200 درهما حجزت لدى ضحايا النصب بواسطة عملية تم تداولها من طرف أفراد من العصابة.

هذا، وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية لذمة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة في انتظار تقديمهم أمامها.