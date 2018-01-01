 اعتقال شابين كيبيعو ويشريو فالكوكايين وها أشنو وقع ليهم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تعليمات صارمة لوكلاء الملك وها علاش | بوليتيك

تعليمات صارمة لوكلاء الملك وها علاش

حادثة سير مروعة.. رونج روفر قسمات تراكتور على جوج وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

حادثة سير مروعة.. رونج روفر قسمات تراكتور على جوج وها أشنو وقع

بالفيديو..كاع العيالات بغاو يمشيو لإسبانيا.. ها أشنو وقع في قلب مدينة طنجة | بووز

بالفيديو..كاع العيالات بغاو يمشيو لإسبانيا.. ها أشنو وقع في قلب مدينة طنجة

مثير وبالصورة.. وزير جديد سبق ليه احتج أمام مؤسسة تعليمية بسبب ارتفاع مصاريف التدريس | بوليتيك

مثير وبالصورة.. وزير جديد سبق ليه احتج أمام مؤسسة تعليمية بسبب ارتفاع مصاريف التدريس

خطير..عصابة مكونة من شباب وفتيات بيناتهم علاقة غير شرعية زوروا أوراق مالية بوجدة | حوادث و حقوق

خطير..عصابة مكونة من شباب وفتيات بيناتهم علاقة غير شرعية زوروا أوراق مالية بوجدة

مثير.. طرد سفير إسبانيا بسبب التدخل في شؤون هذه الدولة | دولي

مثير.. طرد سفير إسبانيا بسبب التدخل في شؤون هذه الدولة

فيديو مرعب..معركة خطيرة وسط حي شعبي بطنجة | حوادث و حقوق

فيديو مرعب..معركة خطيرة وسط حي شعبي بطنجة

بالفيديو.. هكذا تم نقل تمثال الفرعون رمسيس الثاني إلى مقره الدائم في المتحف المصري الكبير | بووز

بالفيديو.. هكذا تم نقل تمثال الفرعون رمسيس الثاني إلى مقره الدائم في المتحف المصري الكبير

برافو.. المغرب في المرتبة 14 عالميا في حفظ السلام | اقتصاد

برافو.. المغرب في المرتبة 14 عالميا في حفظ السلام

إلى الوزراء الجدد.. تعينتو.. ونوضو تخدمو

اعتقال شابين كيبيعو ويشريو فالكوكايين وها أشنو وقع ليهم

بتاريــخ : 26 يناير 2018 / 00:24 اعتقال شابين كيبيعو ويشريو فالكوكايين وها أشنو وقع ليهم | حوادث و حقوق
اعتقال شابين كيبيعو ويشريو فالكوكايين وها أشنو وقع ليهم
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن الناظور التابعة لولاية أمن وجدة في إطار إحدى العمليات الأمنية النوعية لمحاربة ظاهرة الاتجار في المخدرات الصلبة من إيقاف شابين من ذوي السوابق العدلية من

شوف تيفي

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن الناظور التابعة لولاية أمن وجدة في إطار إحدى العمليات الأمنية النوعية لمحاربة ظاهرة الاتجار في المخدرات الصلبة من إيقاف شابين من ذوي السوابق العدلية من مواليد 1983 و1988 في حالة تلبس بحيازة وترويج مخدر الكوكايين باستعمال ناقلة ذات محرك.

وقد جاء الإيقاف حسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني على إثر خطة محكمة لضبط أحد الموقوفين الذي كان يشكل موضوع مذكرات أبحاث، من أجل قضيتين مشابهتين من طرف الشرطة القضائية والدرك الملكي بالناظور، حين تم رصده ومرافقه بطريق بوعرك على متن سيارة.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش التي أجريت في إطار نفس القضية مكنت من حجز 50 غراما من مخدر الكوكايين، ميزان إلكتروني، قطعة من مخدر الشيرا، 10 هواتف نقالة، ومبلغ مالي قدره 300 درهما فضلا عن السيارة التي كانا على متنها والتي تبين أنها مزورة.


هذا، وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية لذمة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. بينما لا تزال الأبحاث جارية والتحريات متواصلة لأجل تحديد جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه القضية بإيقاف بقية المتورطين في هذا النوع من الإجرام الخاص بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

اعتقال وجدة الحراسة النظرية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حادثة سير مروعة.. رونج روفر قسمات تراكتور على جوج وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

حادثة سير مروعة.. رونج روفر قسمات تراكتور على جوج وها أشنو وقع

خطير..عصابة مكونة من شباب وفتيات بيناتهم علاقة غير شرعية زوروا أوراق مالية بوجدة | حوادث و حقوق

خطير..عصابة مكونة من شباب وفتيات بيناتهم علاقة غير شرعية زوروا أوراق مالية بوجدة

فيديو مرعب..معركة خطيرة وسط حي شعبي بطنجة | حوادث و حقوق

فيديو مرعب..معركة خطيرة وسط حي شعبي بطنجة

بالصور..اعتقال العوينة في كازا وها علاش | حوادث و حقوق

بالصور..اعتقال ''العوينة'' في كازا وها علاش

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

رابطة تجار سوق حي بنكيران بطنجة..بغينا لجنة توقف على هاذ الخروفات ديال الاستفادة | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

رابطة تجار سوق حي بنكيران بطنجة..بغينا لجنة توقف على هاذ الخروفات ديال الاستفادة

بالفيديو..شبيه الستاتي فالغناء يظهر بالدارالبيضاء | بــووز

بالفيديو..شبيه الستاتي فالغناء يظهر بالدارالبيضاء

من قلب دوار لفضالات.. شاب يكشف حقائق مثيرة عن رئيس الجماعة اللي شدوه البوليس مع عشيقتو فشقة بالمحمدية | خارج البلاطو

من قلب دوار لفضالات.. شاب يكشف حقائق مثيرة عن رئيس الجماعة اللي شدوه البوليس مع عشيقتو فشقة بالمحمدية

بالفيديو..التفاصيل الكاملة لتقديم أصغر رئيسة جماعة وعشيقها أمام وكيل الملك بابتدائية المحمدية‎‎ | خبر اليوم

بالفيديو..التفاصيل الكاملة لتقديم أصغر رئيسة جماعة وعشيقها أمام وكيل الملك بابتدائية المحمدية‎‎

﻿

آخر المستجدات

تعليمات صارمة لوكلاء الملك وها علاش | بوليتيك
منذ 12 دقيقة

تعليمات صارمة لوكلاء الملك وها علاش

حادثة سير مروعة.. رونج روفر قسمات تراكتور على جوج وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

حادثة سير مروعة.. رونج روفر قسمات تراكتور على جوج وها أشنو وقع

بالفيديو..كاع العيالات بغاو يمشيو لإسبانيا.. ها أشنو وقع في قلب مدينة طنجة | بووز

بالفيديو..كاع العيالات بغاو يمشيو لإسبانيا.. ها أشنو وقع في قلب مدينة طنجة

مثير وبالصورة.. وزير جديد سبق ليه احتج أمام مؤسسة تعليمية بسبب ارتفاع مصاريف التدريس | بوليتيك

مثير وبالصورة.. وزير جديد سبق ليه احتج أمام مؤسسة تعليمية بسبب ارتفاع مصاريف التدريس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.