اعتقال شابين كيبيعو ويشريو فالكوكايين وها أشنو وقع ليهم ﻿

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن الناظور التابعة لولاية أمن وجدة في إطار إحدى العمليات الأمنية النوعية لمحاربة ظاهرة الاتجار في المخدرات الصلبة من إيقاف شابين من ذوي السوابق العدلية من

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تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن الناظور التابعة لولاية أمن وجدة في إطار إحدى العمليات الأمنية النوعية لمحاربة ظاهرة الاتجار في المخدرات الصلبة من إيقاف شابين من ذوي السوابق العدلية من مواليد 1983 و1988 في حالة تلبس بحيازة وترويج مخدر الكوكايين باستعمال ناقلة ذات محرك.

وقد جاء الإيقاف حسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني على إثر خطة محكمة لضبط أحد الموقوفين الذي كان يشكل موضوع مذكرات أبحاث، من أجل قضيتين مشابهتين من طرف الشرطة القضائية والدرك الملكي بالناظور، حين تم رصده ومرافقه بطريق بوعرك على متن سيارة.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش التي أجريت في إطار نفس القضية مكنت من حجز 50 غراما من مخدر الكوكايين، ميزان إلكتروني، قطعة من مخدر الشيرا، 10 هواتف نقالة، ومبلغ مالي قدره 300 درهما فضلا عن السيارة التي كانا على متنها والتي تبين أنها مزورة.



هذا، وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية لذمة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. بينما لا تزال الأبحاث جارية والتحريات متواصلة لأجل تحديد جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه القضية بإيقاف بقية المتورطين في هذا النوع من الإجرام الخاص بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.